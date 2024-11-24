ГОРОСКОП НА 24 НОЯБРЯ Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сегодня точно повезет

Рак

День полон забот, и вам это нравится. Радует возможность сделать что-то полезное для близких, поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации. У вас многое получается хорошо, появляются отличные идеи, которые можно реализовать немедленно. Вы успеваете больше, чем запланировали, и только на отдых порой не хватает времени. Вероятны удачные покупки, да и в целом день благоприятен с точки зрения финансов. Не исключены выгодные сделки, предложения, обещающие скорый рост доходов. Во всем, что касается денег, можно положиться на интуицию: она не подведет.

Лев

День отлично подходит для решения важных вопросов. Не появится преграды, которую вы не могли бы преодолеть, не возникнет проблемы, с которой вы не смогли бы справиться. Если приходится заниматься несколькими делами сразу, вы ничего не путаете и не забываете, добиваетесь нужных результатов во всем, за что беретесь. Вы отлично ладите с людьми – даже с теми, с кем прежде не находили общего языка; это часто помогает в делах. Особенно радует общение с близкими, ведь вы понимаете друг друга с полуслова.

Дева