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Адвокаты Танела Падара о высказываниях блогера Mallukas: «Это красноречивый факт, который обязательно будет представлен в суде!»

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Фото статьи
Фото: Elu24 kollaaž

«Я боюсь, что он сам не понимает, какую яму себе этим роет», - заявила блогер Mallukas в своем последнем посте. Однако адвокаты Падара, Маарья Пильд-Фрейберг и Эрки Вабаметс, не согласны с высказыванием блогера: «Защита своих прав в суде - это не рытьё ямы!»

В конце октября стало известно, что певец Танел Падар подал иск против блогера Маллукас, то есть Марианн Трейманн. В своем иске он требует опровержения ложных утверждений, опубликованных о нем на Instagram-аккаунте блогера 12 октября 2024 года, и возмещения морального ущерба. Размер компенсации будет определен судом.

«Блогер Маллукас уже длительное время публикует клевету и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые он до сих пор не реагировал. Однако пост от 12.10.2024 вышел за пределы допустимого. Представленные в нем обвинения циничны, полны вульгарностей и лжи», - говорилось в пресс-релизе Танеля Падара.

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