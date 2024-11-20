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40-летний принц Гарри набил первое тату и остался недоволен результатом

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Принц Гарри.
Принц Гарри. Фото: Darryl Dyck

Британский принц Гарри сделал себе первое тату, посетив салон East Side Ink в Нью-Йорке (США). Видео, в котором запечатлен процесс нанесения рисунка, опубликовано на странице благотворительного проекта Invictus Games Vancouver Whistler 2025, пишет Гордон.

Татуировку на шею принцу Гарри нанес американский певец Джелли Ролл. Видео стало анонсом его выступления на церемонии закрытия нового сезона «Игр непобежденных».

В ролике показано, как 40-летний принц Гарри в тату-салоне садится в кресло, а затем в кадре появляется Ролл.

«Знаешь, я не мог поверить, когда мне позвонили и сказали, что принц Гарри хочет сегодня сделать татуировку. Они хотели, чтобы я сделал ему его первую татуировку? Это самая крутая вещь на свете», - заявил артист.

«Я пришел сюда, чтобы попросить тебя принять участие в "Играх непобежденных". В этом нет никакой татуировки. Я не могу сделать татуировку», - возразил британский принц.

Во время диалога Ролл заявил, что выступит на церемонии закрытия «Игр непобежденных», если принц Гарри позволит сделать ему его первую татуировку.

«Ладно, к черту все, поехали», - согласился принц Гарри, после чего Ролл сообщил, что сделает рисунок на шее.

«Я думал, на пояснице или на заднице», - парировал британский принц.

«Никто не хочет видеть твою задницу, Гарри», - заверил его со смехом Ролл.

В итоге он нанес на шею принцу Гарри надпись I am Jelly Roll.

«Это твое имя? Там написано Джелли Ролл? Ты написал свое имя на моей шее?! - возмутился принц Гарри, но певец уже выбежал из мастерской. - О, черт».

Благотворительный проект «Игры непобежденных» был создан принцем Гарри в 2014 году. Он представляет собой спортивные состязания для бывших и действующих военнослужащих с инвалидностью.

Ролл станет главным героем церемонии закрытия Invictus Games Vancouver Whistler 2025, которая состоится 16 февраля 2025 года.

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