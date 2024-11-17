Вс, 17.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Хаос на борту судна Tallink: из-за шторма бутылки с алкоголем слетали с прилавков

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Судно Tallink MyStar. Фото носит иллюстративный характер.
Судно Tallink MyStar. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Raul Mee / Tallink Grupp

16 ноября сильный ветер доставил пассажирам судна серьезные неудобства. Женщина, которая плыла из Хельсинки в Таллинн, рассказала финскому изданию Ilta Sanomat, что на борту царил настоящий хаос. В TikTok опубликовано видео, подтверждающее ее слова.

В субботу скорость ветра в Финском заливе местами достигала 30 метров в секунду, из-за чего пассажиры ощущали себя, как на «американских горках». За окнами корабля были видны волны высотой более четырех метров.

Ilta Sanomat побеседовало с 31-летней Элиной и ее семьей, которые описали пятичасовую поездку туда-обратно на пароме Tallink MyStar как «тысячу дней в аду». Элина рассказала, что в ресторане парома опрокидывались бокалы с вином, а мелкие предметы падали на пол. Людей в ресторане становилось все меньше, так как многие почувствовали себя плохо. Сама Элина впервые в жизни испытала морскую болезнь.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх