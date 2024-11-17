ВИДЕО Хаос на борту судна Tallink: из-за шторма бутылки с алкоголем слетали с прилавков

16 ноября сильный ветер доставил пассажирам судна серьезные неудобства. Женщина, которая плыла из Хельсинки в Таллинн, рассказала финскому изданию Ilta Sanomat, что на борту царил настоящий хаос. В TikTok опубликовано видео, подтверждающее ее слова.
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В субботу скорость ветра в Финском заливе местами достигала 30 метров в секунду, из-за чего пассажиры ощущали себя, как на «американских горках». За окнами корабля были видны волны высотой более четырех метров.