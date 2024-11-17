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Журналист и политик Тыну Калвет пригласил на шахматный турнир девушку, а затем начал отправлять ей непристойные сообщения

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: ERIK PROZES / kuvatõmmised vestlustest

Несколько дней назад в Сауэ прошел шахматный турнир, в котором участвовала 20-летняя дочь Евгении. На турнир девушку пригласил основатель шахматного клуба Козе Тыну Калвет. Однако за несколько месяцев до соревнования он начал осыпать девушку непристойными сообщениями. Например, через Facebook он отправил ей фотографию дамы в нижнем белье с подписью: «Женщина должна бесить мужчину грамотно, чтобы ее хотелось наказать в постели, а не закопать в лесу».

9 ноября в Сауэ состоялся шахматный турнир. На него была приглашена дочь Евгении. Приглашение поступило от политика, журналиста и шахматного энтузиаста Тыну Калвета.

«Когда договаривались об участии в шахматных соревнованиях, основатель шахматно-шашечного клуба Козе, Тыну Калвет, начал писать моей дочери в Messenger за несколько месяцев до турнира», - рассказывает мать девушки. Она никогда бы не могла подумать, во что выльется переписка между 54-летним Калветом и ее 20-летней дочерью.

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