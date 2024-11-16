ПОМОГИТЕ! Борьба Кристель Лейф с редким заболеванием: эта просьба – вопрос жизни и смерти

«Дело становится все серьезнее», - утверждает 36-летняя Кристель Лейф в своем посте в Instagram.

«В среду выяснилось, что меланома ресничного тела, обнаруженная в феврале, облученная, а в июле удаленная вместе с глазом, дала метастазы в печень. Таким образом, сейчас стоит вопрос о жизни и смерти, так как, согласно мировой статистике, более года с таким диагнозом живет только 5 процентов пациентов», - делится она суровой правдой.

Лейф отмечает, что меланома глаза встречается примерно у пяти человек на миллион. «Меланома ресничного тела с особенно высоким риском метастазирования диагностируется лишь у одного из десяти, кто получил диагноз меланомы глаза. Джекпот - у меня очень редкое заболевание!»

Лечение в Швеции может стать решением

Лейф рассказывает, что основной надеждой для пациентов с метастазами меланомы глаза в печень является недавно внедренный иммунопрепарат Tebentafusp, стоимость которого составляет около 50 000 евро в месяц, или 1700 евро в день. Однако генетические тесты показали, что препарат не подходит в ее случае.