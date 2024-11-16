Руководитель образовательного проекта Solaride Кристель Лейф открыто рассказала в социальных сетях о своей болезни. «Если раньше я старалась облечь свою болезнь в шутки, то теперь все становится серьезно», - пишет она.
ПОМОГИТЕ! ⟩ Борьба Кристель Лейф с редким заболеванием: эта просьба – вопрос жизни и смерти
«Дело становится все серьезнее», - утверждает 36-летняя Кристель Лейф в своем посте в Instagram.
«В среду выяснилось, что меланома ресничного тела, обнаруженная в феврале, облученная, а в июле удаленная вместе с глазом, дала метастазы в печень. Таким образом, сейчас стоит вопрос о жизни и смерти, так как, согласно мировой статистике, более года с таким диагнозом живет только 5 процентов пациентов», - делится она суровой правдой.
Лейф отмечает, что меланома глаза встречается примерно у пяти человек на миллион. «Меланома ресничного тела с особенно высоким риском метастазирования диагностируется лишь у одного из десяти, кто получил диагноз меланомы глаза. Джекпот - у меня очень редкое заболевание!»
Лечение в Швеции может стать решением
Лейф рассказывает, что основной надеждой для пациентов с метастазами меланомы глаза в печень является недавно внедренный иммунопрепарат Tebentafusp, стоимость которого составляет около 50 000 евро в месяц, или 1700 евро в день. Однако генетические тесты показали, что препарат не подходит в ее случае.
«Таким образом, лучший сценарий сейчас - это срочно отправиться на лечение в Швецию, ближайшую страну, где доступна новая печеночно-центрированная химиотерапия Chemostat. Но и это не дешевое решение. Два курса лечения обойдутся примерно в 90 000 евро. К этому добавляются бытовые расходы, дополнительные обследования и процедуры, которые могут понадобиться в будущем, а их стоимость пока трудно предсказать. Пока неясно, потребуется ли сразу же иммунная терапия или что вообще меня ждёт, и сколько продлится этот «праздник», - пишет Лейф в социальных сетях.
«Мой замечательный онколог доктор Веттус из Ида-Таллиннской центральной больницы проделал большую работу, чтобы найти лучшие варианты лечения и финансирования, и не исключено, что частично поможет Касса здоровья или фонд Kingitud Elu (Подаренная жизнь). Но это все пока неопределенно. Мне срочно нужно лечение. Для поездки на лечение в Швецию необходимо, чтобы оплата была произведена заранее», - говорит она.
«Мне 36 лет, моей дочери пять, мужу 35, а еще у меня 2 кошки, 3-месячный щенок, мама и папа, две бабушки, несколько родственников, семья мужа и множество дорогих друзей, с которыми я хочу прожить еще долгие годы», - добавляет она.
Кристель очень благодарна за любые пожертвования, которые помогут покрыть расходы на лечение.
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«Я безмерно благодарна за всю оказанную поддержку, за каждое доброе слово, за любое пожертвование. Если вдруг произойдет чудо и появится неожиданная денежная помощь или останутся излишки от собранных средств благодаря моему быстрому выздоровлению, я пожертвую все оставшееся в фонд Kingitud Elu. А пока - будем жить!» - завершает Лейф свой пост.