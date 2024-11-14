Начало дня отлично подходит для того, чтобы обдумывать сложные вопросы и строить планы. Удается обратить внимание на то, что прежде оставалось незамеченными. Вероятно, вы поймете, что прежде упускали какие-то возможности, но сейчас самое время ими воспользоваться.
ГОРОСКОП НА 14 НОЯБРЯ ⟩ Весам важно не спешить, Близнецам не стоит переживать из-за пустяков
Вторая половина дня - отличное время для решения практических задач. Они могут казаться мелкими, незначительными, но вы почувствуете себя гораздо увереннее и свободнее, когда справитесь с ними. Это время подходит и для разговоров о делах, которыми вы планируете заняться в начале следующей недели.
Овен
Хочется, чтобы все желания сбылись немедленно, но нужно запастись терпением. События могут развиваться не так быстро, как хотелось бы, и едва ли с этим что-то можно поделать. Не стоит браться за что-то новое, если вы не уверены, что момент сейчас подходящий. Прислушайтесь к интуиции, она обязательно подскажет, когда лучше начинать действовать. День подходит для отдыха: вы быстро восстановите силы, даже после небольшой паузы почувствуете себя бодрее и энергичнее. Лучше не испытывать организм на прочность, ограничиться умеренными физическими нагрузками.
Телец
День подходит для общения со старыми друзьями, с людьми, которые хорошо знают вас, понимают, с какими трудностями вы сталкиваетесь, почему поступаете так, а не иначе. Можно поговорить о каких-то важных вещах. Не исключено, что вам дадут хорошие советы, подскажут, что предпринять в ближайшее время. Можно изучать какие-то сложные вопросы, разбираться с тем, что прежде казалось очень трудным, почти непостижимым. Вы быстро учитесь новому, запоминаете все, что может понадобиться. Вероятны встречи с людьми, чей опыт вам вскоре пригодится.
Близнецы
Не переживайте из-за пустяков, не принимайте близко к сердцу критические замечания. Сегодня вы более уязвимы, чем обычно, можете легко потерять равновесие. Хорошо, если рядом будут люди, которые знают, как поддержать вас и поднять вам настроение, всегда находят нужные слова. Многих Близнецов вдохновляют новые дела. Каждый раз, когда вы беретесь за решение непривычной задачи, настроение улучшается, вы чувствуете себя бодрее и энергичнее. Вероятны интересные знакомства; многие хотят с вами подружиться.
Рак
Подходящий день для размышлений о будущем. Вам ясно, как могут развиваться события; удается догадаться и о том, как направить их в более благоприятное русло. Но не спешите делиться своими идеями. Сейчас едва ли кто-то сможет оценить их по достоинству. Так что сначала обдумайте все сами. Единственная сфера, где требуется осторожность, финансы. Лучше не принимать решений, касающихся денег, особенно если речь идет о значительных суммах. Не доверяйте тем, кто пытается соблазнить вас заманчивыми, но далекими от реальности деловыми предложениями.
Лев
День приятного общения и отдыха. Удачно сложатся поездки, даже если вы отправитесь в них, не рассчитывая хорошо провести время. В пути возможны приятные сюрпризы, какие-то вдохновляющие события, а также знакомства, которым вы будете очень рады. Покупки, в том числе незапланированные, оказываются удачными. Не исключено, что появятся какие-то идеи, касающиеся работы. Например, вы поймете, как решить задачу, над которой размышляли всю неделю. Возможность проверить свои догадки и обсудить их с коллегами вскоре появится.
Дева
Вы отлично справляетесь со многими делами, и уже знакомыми, и совершенно новыми. Часто помогают друзья; благодаря их поддержке вы не теряете равновесия, если что-то идет не по плану, на пути возникают преграды. Преодолеть трудности вам помогает изобретательность. Идеи, которые сегодня появляются у вас, едва ли могли бы еще кому-то прийти в голову. Вероятны какие-то приятные сюрпризы, неожиданные подарки без повода. Не исключены и денежные поступления. Например, вам могут вернуть какие-то давно забытые долги.
Весы
Будьте осторожны и не спешите с решениями; этого будет достаточно для того, чтобы день сложился удачно. Не всегда верные ответы на вопросы лежат на поверхности; сейчас нужно приложить усилия, чтобы до них добраться. Вам помогают новые знакомые. Неожиданно выясняется, что у вас немало общих интересов. Возможно начало дружеских или романтических отношений. День подходит для покупок. Не всегда вы тратите деньги на полезные вещи, но неизменно выбираете то, что долго будет радовать и вас, и ваших близких.
Скорпион
Отличный день. Можно воплотить в жизнь то, что было задумано давным-давно, реализовать идеи, казавшиеся слишком смелыми. Окружающие охотно помогают вам, часто об этом и просить не приходится. Понимая, что вы вот-вот добьетесь успеха, люди готовы потрудиться, чтобы разделить его. Стоит повидаться со давними друзьями. У них найдутся для вас и хорошие новости, и интересные предложения. Не упустите возможность восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем были в ссоре. Момент для этого сейчас благоприятный, вы легко находите подход к людям.
Стрелец
Благоприятный день для встреч с людьми, которые важны для вас, обсуждения серьезных вопросов. Удается найти нужные слова и достичь взаимопонимания, избежать разногласий, обойтись без споров. Договоренности, достигнутые сегодня, позволят вам смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. А еще день хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от всего ненужного и устаревшего. Это касается не только вещей, но и планов: самое время выбросить из головы то, что вы больше не хотите осуществлять.
Козерог
День сложится удачно, если вы не станете говорить и делать все, что приходит в голову, а постараетесь оценить возможные последствия своих поступков. Необычные идеи, которые появляются сейчас, будут осуществлены позже. Пока же воспользуйтесь моментом, чтобы обсудить их с друзьями: вам наверняка подскажут, как лучше действовать. Вероятны незапланированные встречи, неожиданные визиты. То и другое поднимает настроение, радует возможность пообщаться с людьми, о которых вы в последнее время много думали.
Водолей
Начало дня подходит для важного разговора. Он может быть непростым, например, если вы захотите поговорить с человеком, с которым в последнее время не ладили, обсудить накопившиеся проблемы. Но найти общий язык удастся, как и оставить в прошлом разногласия, договориться о каких-то совместных действиях. Позже наступит довольно беспокойное время. Вам придется заниматься несколькими делами сразу, и нужно будет потрудиться, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Вы справитесь с этим неплохо: поможет опыт.
Рыбы
Вам удается держать эмоции под контролем, и это сейчас очень кстати, поскольку позволяет избежать многих неприятных моментов, ошибок, которые едва ли удалось бы быстро исправить. Замечая, как ловко вы справляетесь с решением сложных задач, окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Вы стараетесь помочь каждому. Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Сейчас вы можете быть совершенно искренними с близкими: они поймут вас правильно и обязательно поддержат, если это потребуется.