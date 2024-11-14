ГОРОСКОП НА 14 НОЯБРЯ Весам важно не спешить, Близнецам не стоит переживать из-за пустяков

Стрелец

Благоприятный день для встреч с людьми, которые важны для вас, обсуждения серьезных вопросов. Удается найти нужные слова и достичь взаимопонимания, избежать разногласий, обойтись без споров. Договоренности, достигнутые сегодня, позволят вам смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. А еще день хорошо подходит для того, чтобы наводить порядок, избавляться от всего ненужного и устаревшего. Это касается не только вещей, но и планов: самое время выбросить из головы то, что вы больше не хотите осуществлять.

Козерог

День сложится удачно, если вы не станете говорить и делать все, что приходит в голову, а постараетесь оценить возможные последствия своих поступков. Необычные идеи, которые появляются сейчас, будут осуществлены позже. Пока же воспользуйтесь моментом, чтобы обсудить их с друзьями: вам наверняка подскажут, как лучше действовать. Вероятны незапланированные встречи, неожиданные визиты. То и другое поднимает настроение, радует возможность пообщаться с людьми, о которых вы в последнее время много думали.

Водолей

Начало дня подходит для важного разговора. Он может быть непростым, например, если вы захотите поговорить с человеком, с которым в последнее время не ладили, обсудить накопившиеся проблемы. Но найти общий язык удастся, как и оставить в прошлом разногласия, договориться о каких-то совместных действиях. Позже наступит довольно беспокойное время. Вам придется заниматься несколькими делами сразу, и нужно будет потрудиться, чтобы ничего не забыть и не перепутать. Вы справитесь с этим неплохо: поможет опыт.

Рыбы

Вам удается держать эмоции под контролем, и это сейчас очень кстати, поскольку позволяет избежать многих неприятных моментов, ошибок, которые едва ли удалось бы быстро исправить. Замечая, как ловко вы справляетесь с решением сложных задач, окружающие чаще обычного обращаются к вам за советами. Вы стараетесь помочь каждому. Благоприятный день с точки зрения личных отношений. Сейчас вы можете быть совершенно искренними с близкими: они поймут вас правильно и обязательно поддержат, если это потребуется.