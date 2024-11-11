«ТВОЙ СЫН ПОГИБНЕТ!» Мошенницы потребовали у жительниц Эстонии колоссальные суммы за снятие проклятия

В 2022 году две искусные мошенницы обманули двух женщин, которые отдали им все свои сбережения. Одна из них также взяла кредиты в нескольких банках и предоставила данные своей ID-карты. Все это дамы сделали в надежде избавиться от злого проклятия, якобы угрожающего их семьям, которое можно было снять с помощью дорогостоящих ритуалов.