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НЕ ПОВЕЗЛО? «За 24 часа продано ноль билетов!» Жители Эстонии шутят над юбилейным концертом некогда популярной эстонской певицы

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Фото: Ragnar Peets

В субботу, 9 ноября, должен состояться концерт в честь 30-летия творческой деятельности Герли Падар, на котором она выступит в сопровождении оркестра. Однако на это роскошное мероприятие продано менее половины билетов, и поклонники беспокоятся, состоится ли вообще концерт. «Билет на концерт Дуа Липы стоит столько же, сколько и в первый ряд на концерт Герли Падар», - говорит одна женщина порталу Elu24.

«Тридцать лет - это очень долгий и в то же время очень короткий промежуток времени, за который можно совершить множество глупых ошибок, но возможно и осуществить большие мечты, шагнуть в колоссальную яму и засиять, как самая яркая ель. В любом случае, все это должно быть отмечено достойной вечеринкой в честь дня рождения, полной хорошей музыки, веселых историй и моментов веселья. Как и сама жизнь. В юбилейный концерт войдут музыкальные номера от Laulukarusell до Евровидения», - говорит 44-летняя Падар в предисловии к концерту.

За музыкальное оформление отвечает оркестр Сийма Аймла, и поздравить певицу на сцене обещали Уку Сувисте, Калле Сепп, Ален Везико и Дагмар Оя.

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