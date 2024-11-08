«Puhka Eestis? С такими ценами – лучше на теплое море!» Семейная пара доказала, что съездить на Кипр будет в два раза дешевле

Андрей и Елена из Таллинна решили устроить длинные выходные, чтобы отдохнуть с друзьями в феврале следующего года. Пара начала поиск мест для релакса с эстонских спа-отелей, но цены сильно удивили. «Puhka Eestis. Но с такими ценами - лучше съездить на теплое море», - говорит Андрей.

«Мы посмотрели, например, Noorus Spa. Для четверых взрослых нам нужно два отдельных номера, стоимость которых с пятницы до понедельника составила почти 700 евро. Учитывая, что ехать нам пришлось бы из Таллинна, к этому нужно прибавить и стоимость бензина - примерно 30-40 евро в обе стороны», - объясняет нехитрую арифметику Андрей.