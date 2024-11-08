Планируя отдых, все стараются найти максимально выгодные варианты, при этом потратив на транспорт минимальное количество времени. Супружеская пара из Таллинна удивляется: «Puhka Eestis? С такими ценами - лучше съездить на теплое море!»
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«Puhka Eestis? С такими ценами – лучше на теплое море!» Семейная пара доказала, что съездить на Кипр будет в два раза дешевле
Андрей и Елена из Таллинна решили устроить длинные выходные, чтобы отдохнуть с друзьями в феврале следующего года. Пара начала поиск мест для релакса с эстонских спа-отелей, но цены сильно удивили. «Puhka Eestis. Но с такими ценами - лучше съездить на теплое море», - говорит Андрей.