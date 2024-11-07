ФОТО Любимая многими эстонская телеведущая вернулась на экраны

В среду любимая многими ведущая Астрид Каннель вместе с Прийтом Кууском вела новостную программу «Актуальная камера» на ETV.

«Астрид Каннель вернулась в эфир после долгой борьбы, и мы очень-очень рады этому!» - радуются комментаторы в Facebook.

На своем Facebook аккаунте Каннель поделилась радостной новостью. «МЫ ВЕРНУЛИСЬ, С ДОНОЛДОМ ТРАМПОМ. Венди - это правильный человек в правильное время в правильном месте», - похвалила Каннель своего коллегу Прийта Кууска, используя его прозвище.

«Вы выглядели потрясающе, побольше мужества и веры», - пишут фанаты поддерживающие слова в комментариях к посту. «Моя любимая - независимо от того, с хвостиком или без. Здоровья и сил!» добавляет другой. «Длинный хвост снова вырастет, сколько бы времени это ни заняло!»

В конце мая Каннель поделилась в соцсетях, что потеряла свои длинные волосы из-за болезни. «Ящерица иногда отбрасывает свой хвост», - написала Каннель на Facebook, приложив фотографию.

«В борьбе с болезнью я осталась без хвоста, но переживать не стоит», - отметила Каннель и добавила: «Спасибо всем, кто не будет задавать лишних вопросов, потому что все уже сказано».