Заполонившие бульвар Каарли «зебры» вызвали ажиотаж в Сети

На бульваре Каарли в Таллинне можно увидеть интересную картину: на участке примерно в 150 метров нанесено шесть «зебр» и установлено в общей сложности 12 дорожных знаков пешеходного перехода. Все это сделано для того, чтобы люди, выходящие из автобуса, могли перейти через велодорожку на тротуар.

В интервью Reporter представитель Таллиннского транспортного департамента Эрки-Хенри Меербах объяснил, что это очень оживленная автобусная остановка. «Мы создаем конкретные места, откуда пассажиры автобусов могут перейти на тротуар», - отметил он.

«Если бы мы не сделали пешеходные переходы, это означало бы, что да, пешеход может перейти, но велосипедист, спускаясь с горы, вероятнее всего будет двигаться быстрее и не будет иметь указания на то, что он должен уступить дорогу пешеходу», - объясняет Меербах.

Говоря о дорожных знаках, он пояснил, что сейчас дорожное покрытие еще не достигло такого уровня, чтобы полагаться только на «зебры».

Мэр Таллина Евгений Осиновский также считает это решение необычным. «Я бы доверял больше здравому смыслу в этом вопросе, мне кажется, это излишне, здесь проектировщик явно перестарался», - сказал Осиновский в интервью Reporter.

Эта картина смешит пользователей интернета.

«Кто-то хотел заказать один знак и случайно написал 11?»

Keegi tahtis ühe märgi tellida, aga kirjutas kogemata 11? — Kai (@kaikoppel) November 5, 2024

«Почему рядом не установили по светофору на каждый переход?»

miks igale kõnniteele valgusfoori posti pole pandud? — Geio Tischler (@owwz) November 6, 2024

«Аллея танцевальных шестов».

Järvani postitantsu allee. — Pruutus 🇪🇪 (@pruutus) November 6, 2024

«Это не фотошоп, а фото Мадиса Вельтмана (Postimees)».

See ei ole fotoshop. Hoopis Madis Veltmani (Postimees) foto. pic.twitter.com/O2ZKJelldW — Pille Riin 🇪🇪 (@pRiin_) November 5, 2024

«Такие красивые, сине-черно-белые знаки стоило бы установить по всему городу».

Nii kauneid, sinimustvalgeid märke võiks ikka rohkem linnas olla. — Kuulus Kirjanik (@KuulusKirjanik) November 5, 2024

«Семейное понимание удобного городского пространства для пешеходов».

Pere arusaam jalakäiasõbralikust linnaruumist. — Kassidega Saabas (@drStrohH) November 6, 2024

«Вместо этого можно было бы посадить несколько деревьев».

Postide asemel oleks võinud mõned puud panna. — Ohtlik Lind (@ohtlik_lind) November 5, 2024