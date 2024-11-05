ГОРОСКОП НА 5 НОЯБРЯ У Раков не лучший день для обращения в государственные организации, а Весам лучше избегать горячих споров

Стрелец

Ищите союзников. Сегодня у вас есть шанс привлечь на свою сторону людей, от которых многое зависит. Недавние соперники понимают: с вами лучше сотрудничать, чем враждовать, и охотно делают шаги навстречу. Вероятны знакомства, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. День подходит для покупок: вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Не исключены и подарки. Возможно, вы неожиданно получите именно то, о чем давно мечтали.

Козерог

Сегодня звезды к вам особенно благосклонны, поэтому стоит провести день с максимальной пользой. Можно начать с самых сложных дел. Даже если справиться с ними сразу не удастся, вы сможете заметно продвинуться вперед, поймете, как нужно действовать, чтобы получить нужный результат. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Сейчас вы без труда понимаете, чего хотят окружающие, и часто находите способ исполнить их желания. Вечер – отличное время для важных разговоров.

Водолей

Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции в начале дня. В это время благодаря ее подсказкам можно найти ответы на какие-то непростые вопросы или решить проблемы, осложнявшие жизнь не только вам. Творческий подход к делам помогает добиться успеха там, где не справились другие. Может быть непросто договориться с окружающими: вас не всегда понимают правильно, причем часто даже в самых простых вещах. Но вы терпеливы и ни на кого не сердитесь, так что напряженных моментов в общении удается избежать.

Рыбы

Не доверяйте всем подряд. Немного здорового скептицизма вам сегодня определенно не повредит. Особенно важно вспоминать о нем, когда вас атакуют заманчивыми, но далекими от реальности деловыми предложениями. Мгновенно разбогатеть вам сегодня едва ли удастся. Имейте это в виду, когда вам будут обещать золотые горы. Сегодня вас особенно радует возможность позаботиться о других, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Все, что вы делаете для окружающих из чистого альтруизма, идет на пользу и вам тоже.