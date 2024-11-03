ГОРОСКОП НА 3 НОЯБРЯ Тельцам не стоит тревожится и-за мелочей, а Рыбам пора вспомнить о давнем хобби

День благоприятен для общения. Даже очень разным людям удается поладить, договориться о совместных действиях, избежать разногласий, когда речь идет о серьезных вещах. Вероятно начало необычных романтических отношений. Они подарят много ярких эмоций, помогут взглянуть на жизнь иначе.

Овен

Постарайтесь провести первую половину дня максимально плодотворно, не откладывайте важные дела на потом. Вы многое успеете сделать: например, успешно завершите то, чему прежде уже отдали много сил. Подходит это время и для решения финансовых вопросов. Во всем, что касается денег, можно полагаться на интуицию. Во второй половине дня сосредоточиться на чем-то становится заметно сложнее. Все время появляются поводы для того, чтобы отвлечься, окружающие пытаются вмешаться в ваши дела. Кого-то другого это, возможно, раздражало бы, а вы сохраняете хорошее настроение и дружелюбие.

Телец

Не тревожьтесь из-за мелочей в начале дня. Что-то может пойти не по плану, но из этого можно извлечь пользу. Подумайте, как использовать новые обстоятельства для достижения старых целей; вы наверняка найдете возможность сделать это. Со временем усиливается влияние позитивных тенденций, вторая половина дня приносит много поводов для радости. Это время особенно благоприятно для общения с близкими, встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки.

Близнецы