«Автобус был переполнен, люди падали друг на друга»: изменение автобусного маршрута вызывает недовольство у жителей Таллинна

Кто-то задал вопрос в комментариях: «Непонятно, почему маршруты 40, 35 и 66 пустили в одно и то же направление. Если это политическое решение, что каждый автобус должен ехать в Ласнамяэ, почему тогда нельзя было направить 40-й через автовокзал и район Юлемисте?»

На этот вопрос ответил житель, который выразил одобрение изменениям в маршруте: «Это не совсем одно и то же место. Ласнамяэ - большой район, и каждый из этих маршрутов идет разными дорогами. 35-й едет на Сели, а остальные два - на Прийсле. Я бы сам предпочел объединить 40-й с чем-то другим или направить его к концу Копли вместо Пелгуранда».

Тем не менее в час пик ситуация, по словам жителей города, оставляет желать лучшего: «Автобус может ездить, но интервалы больше, автобусы маленькие, и люди в них как сельди в бочке. В час пик ситуация действительно сложная - пытаешься втиснуться в автобус… А потом мы говорим о вирусах, здоровье людей и необходимости сохранять дистанцию».

О школьниках кто-то прокомментировал: «Номер 40 обслуживает Европейскую школу, гимназию Пельгулинна, основную школу Ристику, Открытую школу и государственную гимназию Пельгулинна. На этой неделе началась учеба, и только сейчас можно увидеть реальную картину».

Маршрут автобуса №35. Фото: Kuvatõmmis transport.tallinn.ee lehelt