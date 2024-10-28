ФОТО Без бойфренда, но с кудряшками: Анжелина Джоли удивила новым образом на премьере фильма

В Калифорнии премьера фильма «Мария» Пабло Ларраина прошла в рамках кинофестиваля Американского института киноискусства 26 октября. На этот раз Джоли была в шелковом платье и с распущенными вьющимися волосами.

Подобную прическу она недавно примерила во время модной фотосессии для журнала CR Fashion Book - видимо, ей образ понравился.

Анджелина Джоли на премьере фильма «Мария» в Калифорнии. Фото: Jeffrey Mayer/MPI/Capital Pictures

Нарядилась 49-летняя звезда в длинное шелковое платье цвета шампань и остроносые туфли в тон. Также на ней была темно-коричневая накидка. Губы актриса накрасила алой помадой, в сочетании с такими же красными ногтями.

Многие ожидали, что Джоли придет на событие с вероятным новым избранником, но его нигде не было видно. До этого Анджелина уже посещала вместе с ним общественные мероприятия, чем подогрела слухи о романе.

Кроме того, актриса недавно выложила фотографию с Akala в соцсетях своего бренда Atelier Jolie. На днях, как пишут СМИ, пара провела вместе две ночи в отеле The Corinthia в Лондоне.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Анджелина Джоли отозвала иск к ФБР о расследовании громкого инцидента на борту частного самолета с Брэдом Питтом. В последнее время актриса выглядит достаточно счастливой. Ее карьера и личная жизнь идут вверх. Потому иск для нее уже не имеет значения. Иск был для нее одним из способов разрушить репутацию Питта.