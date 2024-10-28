31 октября будет приостановлена ​​работа в кафе, ресторанах и местах и размещения. Это первый раз в истории, когда сектор гостеприимства организует акцию протеста.

«Есть страх, что посетители больше не смогут приходить», - говорит Меррит Кихо, владелица домашнего ресторана, участвующая в акции. «Прискорбно, что в Эстонии вскоре будет самая высокая налоговая ставка в Европе, и это явно скажется на нас.

Наш сектор серьезно обеспокоен будущим», - добавляет таллиннский ресторатор Кристьян Пеяске, отмечая, что уже сейчас видно, что гости тщательно выбирают, что и сколько могут себе позволить съесть вне дома.