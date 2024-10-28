Житель Харьюмаа поймал домового сыча: с этими птицами нужно быть осторожными во всех смыслах

26 октября Тоомас Траагель поймал домового сыча на поле в волости Ания, что стало для него большим сюрпризом.

Тоомас занимается кольцеванием птиц уже два года. «Занимаюсь кольцеванием птиц: для этого я их ловлю, надеваю кольцо, измеряю, взвешиваю и затем отпускаю на свободу», - уточняет мужчина. Тоомас не держит ни одну птицу дольше пяти минут для всех необходимых процедур.