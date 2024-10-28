Начало дня будет беспокойным. В это время может быть нелегко собраться с мыслями, определиться с планами. Одним захочется всего и сразу, другие, напротив, не сразу поймут, есть ли у них вообще какие-то желания. Разным людям будет трудно найти общий язык, разногласия не исключены.
ГОРОСКОП НА 28 ОКТЯБРЯ ⟩ У Рыб день будет интересным, Козерогам стоит набраться терпения
Вторая половина дня пройдет спокойнее и плодотворнее. К этому времени станет ясно, на чем нужно сосредоточиться. Многие проявят завидную целеустремленность и добьются того, к чему давно стремились. Те, кто прежде не ладил, забудут о спорах.
Овен
Вы сможете решить многие проблемы, причем не только свои, если не будете действовать быстро и правильно выберете союзников. Интуиция покажет, кому можно доверять, а с кем можно быть настороже. Вы не станете рисковать, если в этом не будет необходимости, не допустите каких-то досадных ошибок. Удастся найти ответы на какие-то вопросы, связанные с финансами и имуществом. Возможно, вы поймете, как увеличить доходы, или заключите сделки, которые принесут прибыль. Повезет и в любви. Тут полезно будет проявить инициативу, ее наверняка поддержат.
Телец
Начало дня будет удачным и вдохновляющим. В это время вам будет легко даваться даже то, что прежде не получалось. Не исключено, что вы успешно завершите какое-то сложное и важное дело, которому уже успели отдать немало сил. Вероятны полезные знакомства. Некоторые Тельцы найдут новых союзников. Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на решении организационных вопросов, составлении документов. Не исключено, что потребуется обратиться в какие-то государственные организации. Даже если возникнут трудности, вы не откажетесь от задуманного, добьетесь цели.
Близнецы
Сложно будет собраться с мыслями. Едва ли удастся быстро решить, что и как вы будете делать. Люди, которые хорошо вас знают, помогут вам определиться с планами, дадут отличные советы. Вы не станете строить иллюзии и питать ложные надежды; сосредоточитесь на решении практических задач и добьетесь в этом успеха. Важно следить за порядком в финансовых делах, не тратить слишком много на пустяки. День не подходит для незапланированных покупок. А вот с точки зрения личных отношений он будет благоприятным. Общение с близкими подарит много позитивных эмоций.
Рак
День будет благоприятным, подходящим для общения и решения важных вопросов. Вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили. Не исключено, что недавние соперники захотят стать вашими союзниками. Не спешите доверять им; сначала узнайте, что у них на уме. Вы сможете произвести хорошее впечатление на тех, кому давно хотели понравиться. Приятно, что даже усилий для этого прикладывать не придется; достаточно вести себя естественно. Хорошо пройдут встречи с друзьями, не разочарует и романтическое свидание.
Лев
День будет благоприятным для делового общения, обсуждения важных вопросов. Вам удастся рассказать о своих идеях так, что и окружающие будут заинтересованы в их осуществлении. Появятся новые союзники, с которыми вы сможете сотрудничать долго. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский характер. Не стоит спешить с важными решениями. Прежде чем сделать какой-то серьезный шаг, посоветуйтесь с близкими. Вам помогут избежать ошибок, найти кратчайший путь к цели.
Дева
Сделать нужно будет многое. Не все пойдет по плану, но вы успеете все, что запланировали. Пригодится умение импровизировать, быстро ориентироваться в ситуации. Прислушивайтесь к интуиции, если нужно принять важное решение: ее подсказки будут очень кстати. День принесет много интересных разговоров, хороших новостей, вопросов, которые захочется обсудить. Люди, прежде избегавшие общения, сейчас рады будут поговорить с вами. Удастся разобраться в каких-то необычных ситуациях прошлого, понять, что было правильно, а что – нет.
Весы
Многое будет складываться удачнее, чем вы ожидали. Стоит воспользоваться поддержкой звезд, чтобы попытаться достичь каких-то важных целей, осуществить то, что было задумано раньше. Вы добьетесь успеха в делах, требующих нестандартного подхода. Идеи, которые сегодня появятся у вас, вряд ли кому-то еще могли бы прийти в голову. Окружающие будут смотреть на вас с восхищением. День будет удачным с точки зрения финансов. Вы поймете, как лучше распорядиться имеющимися деньгами и как можно заработать больше. Не исключены неожиданные денежные поступления.
Скорпион
День может быть беспокойным и непростым. Но вы не станете нервничать по пустякам, сохраните самообладание и поймете, как лучше действовать. Вокруг могут царить суета и неразбериха, но они не помешают вам сосредоточиться на важных делах, довести их до конца. Это не самый простой день с точки зрения общения. Договориться о чем-то с окружающими может быть сложнее, чем обычно. Но вы справитесь и с этим – конечно, если захотите. Помните, что сегодня лучше не обсуждать серьезные вопросы. Полезнее говорить о чем-то приятном.
Стрелец
День принесет важные встречи, даст возможность поговорить с людьми, с которыми у вас немало общего. Могут возникнуть разногласия, но вы найдете убедительные аргументы. Вашу правоту признают даже те, кто прежде считал верной исключительно собственную точку зрения. Не исключено, что придется вмешиваться в чужие дела. Старайтесь действовать деликатно; это позволит избежать претензий и затаенных обид. Во второй половине дня удастся решить какие-то домашние проблемы, сделать удачные покупки. Возможны неожиданные подарки.
Козерог
Сегодня вам может быть непросто сохранять спокойствие. Настроение будет переменчивым, не всегда вы сможете совладать с эмоциями. Не спешите с серьезными решениями, особенно если они касаются личной жизни. Обдумайте все, и вы поймете, как лучше поступить. Любые деловые контакты потребуют терпения и осторожности. Давние партнеры, коллеги могут сказать или сделать то, чего вы не ожидали. Но вы поведете себя правильно, поэтому проблем не возникнет. В первой половине дня могут возникнуть разногласия, но вы быстро все уладите.
Водолей
Не стоит принимать близко к сердцу разногласия, которые могут возникнуть в начале дня. Порой будет казаться, что окружающие специально испытывают ваше терпение. Но дело лишь в простом недопонимании, которое вскоре останется в прошлом. Вторая половина дня будет благоприятной для общения. Вы сможете договориться даже с теми, с кем прежде часто ссорились. День обещает какие-то приятные сюрпризы, хорошие новости, известия, которые натолкнут на интересные мысли. Вечер – время обсуждать планы с близкими. Вам подскажут, как лучше осуществить задуманное.
Рыбы
День будет ярким и интересным. Появятся новые дела, за которые вы возьметесь с большим энтузиазмом. Удастся осуществить то, что было задумано раньше, успешно завершить работу, которой было отдано много сил. Вы можете добиться успеха, действуя самостоятельно, но и от помощи не отказываетесь. Общие дела сближают. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые друзья. Попробуйте напомнить о себе людям, с которыми давно не виделись и не общались. Наверняка найдется, о чем поговорить. Не исключено, что появятся какие-то планы, которые захочется осуществить вместе.