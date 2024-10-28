ГОРОСКОП НА 28 ОКТЯБРЯ У Рыб день будет интересным, Козерогам стоит набраться терпения

Вторая половина дня пройдет спокойнее и плодотворнее. К этому времени станет ясно, на чем нужно сосредоточиться. Многие проявят завидную целеустремленность и добьются того, к чему давно стремились. Те, кто прежде не ладил, забудут о спорах.

Овен

Вы сможете решить многие проблемы, причем не только свои, если не будете действовать быстро и правильно выберете союзников. Интуиция покажет, кому можно доверять, а с кем можно быть настороже. Вы не станете рисковать, если в этом не будет необходимости, не допустите каких-то досадных ошибок. Удастся найти ответы на какие-то вопросы, связанные с финансами и имуществом. Возможно, вы поймете, как увеличить доходы, или заключите сделки, которые принесут прибыль. Повезет и в любви. Тут полезно будет проявить инициативу, ее наверняка поддержат.

Телец

Начало дня будет удачным и вдохновляющим. В это время вам будет легко даваться даже то, что прежде не получалось. Не исключено, что вы успешно завершите какое-то сложное и важное дело, которому уже успели отдать немало сил. Вероятны полезные знакомства. Некоторые Тельцы найдут новых союзников. Во второй половине дня нужно будет сосредоточиться на решении организационных вопросов, составлении документов. Не исключено, что потребуется обратиться в какие-то государственные организации. Даже если возникнут трудности, вы не откажетесь от задуманного, добьетесь цели.

Близнецы