«Сегодня планирую как следует отдохнуть, а завтра буду праздновать», - говорит Кристин-Амани Кийвикас, занявшая второе место на соревнованиях в Литве. В воскресенье она выступит на чемпионате мира.
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ФОТО ⟩ Спортсменка из Эстонии заняла почетное место на соревнованиях по фитнес-бикини
В Литве прошли соревнования Lithuania Grand Prix, на которых собрались участники из разных стран. Эстонка Кристин-Амани Кийвикас завоевала почетное второе место на этом турнире.
Кийвикас выступала в категории Fit-Model Open - это открытая категория, где соревнуются спортсмены разного роста и возраста.