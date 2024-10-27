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ФОТО Спортсменка из Эстонии заняла почетное место на соревнованиях по фитнес-бикини

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Фото: Erakogu

«Сегодня планирую как следует отдохнуть, а завтра буду праздновать», - говорит Кристин-Амани Кийвикас, занявшая второе место на соревнованиях в Литве. В воскресенье она выступит на чемпионате мира.

В Литве прошли соревнования Lithuania Grand Prix, на которых собрались участники из разных стран. Эстонка Кристин-Амани Кийвикас завоевала почетное второе место на этом турнире.

Кийвикас выступала в категории Fit-Model Open - это открытая категория, где соревнуются спортсмены разного роста и возраста.

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