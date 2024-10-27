ГОРОСКОП НА 27 ОКТЯБРЯ Сюрпризы для Близнецов, ценный опыт для Раков: как пройдет воскресенье для разных знаков Зодиака

Рак

Плодотворный день. Вы не тратите время напрасно, во многих делах добиваетесь успеха. Если нужно учиться чему-то новому, вы многое схватываете налету, быстро разбираетесь в непростых вопросах. Опыт, полученный сегодня, еще не раз пригодится вам, поможет подняться по карьерной лестнице. Вы хорошо ладите с близкими, с полуслова понимаете тех, кто вам дорог. Не будет поводов для разногласий и споров, вы спокойно договоритесь о каких-то важных вещах, примете верные решения. Вторая половина дня обещает небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

Лев

День не приносит каких-то значительных событий и важных побед, но складывается неплохо. Можно разобраться с накопившимися мелкими делами, завершить то, что было начато давным-давно. Вы быстро справляетесь с решением организационных вопросов, ничего не забываете и не путаете. Вероятны приятные встречи, знакомства, которым вы будете очень рады. Подходит день и для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы хорошо понимаете, что на душе у других людей, и находите способ порадовать многих.

Дева