Не бойтесь сложных задач: есть шанс быстро решить их, добиться отличного результата. Вечер подходит для важных разговоров на любые темы.
ГОРОСКОП НА 27 ОКТЯБРЯ ⟩ Сюрпризы для Близнецов, ценный опыт для Раков: как пройдет воскресенье для разных знаков Зодиака
Овен
Вы отлично справляетесь со сложными задачами, преодолеваете профессиональные трудности и решаете личные проблемы, если они вдруг возникают. Помогают в этом опыт и здравый смысл. Именно благодаря им вы не поддаетесь на провокации, не принимаете поспешных решений и не допускаете ошибок. Удается многое узнать; даже случайный разговор может стать источником полезной информации. Сегодняшние события могут натолкнуть вас на интересные мысли, помочь определиться с целями и приоритетами. Близкие с удовольствием поддерживают вашу инициативу, соглашаются на необычные предложения.
Телец
Яркий насыщенный день, который принесет много радостных событий. Будет возможность заняться чем-то совершенно новым. Не упустите ее; таким начинаниям неизменно сопутствует удача. Вероятны необычные встречи. Сегодня вы можете познакомиться с людьми, совсем не похожими на ваших старых знакомых. Общение окажется очень приятным. Хотя дел может оказаться гораздо больше, чем обычно, переутомление вам не грозит. Вы полны энергии и способны на многое. Вечером возможны неожиданные визиты. Вы будете им рады; гости принесут хорошие новости.
Близнецы
Удачный день, хоть и не такой простой, как может показаться сначала. Утро приносит какие-то неожиданные события, известия, которые могут спутать ваши планы. Понадобится время, чтобы решить, как действовать дальше. Полезно будет посоветоваться с друзьями и другими людьми, которые хорошо знают вас. Вторая половина дня проходит проще и приятнее первой. Многие проблемы, возникшие раньше, решаются сами собой. Можно завершить дела, которым было отдано много сил, решить вопросы, прежде не дававшие покоя.
Рак
Плодотворный день. Вы не тратите время напрасно, во многих делах добиваетесь успеха. Если нужно учиться чему-то новому, вы многое схватываете налету, быстро разбираетесь в непростых вопросах. Опыт, полученный сегодня, еще не раз пригодится вам, поможет подняться по карьерной лестнице. Вы хорошо ладите с близкими, с полуслова понимаете тех, кто вам дорог. Не будет поводов для разногласий и споров, вы спокойно договоритесь о каких-то важных вещах, примете верные решения. Вторая половина дня обещает небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати.
Лев
День не приносит каких-то значительных событий и важных побед, но складывается неплохо. Можно разобраться с накопившимися мелкими делами, завершить то, что было начато давным-давно. Вы быстро справляетесь с решением организационных вопросов, ничего не забываете и не путаете. Вероятны приятные встречи, знакомства, которым вы будете очень рады. Подходит день и для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вы хорошо понимаете, что на душе у других людей, и находите способ порадовать многих.
Дева
Обсуждение любых важных вопросов стоит планировать на вторую половину дня. К этому времени вы успеете собрать немало информации, обдумать ее и определиться со своей позицией. Найдутся аргументы, к которым прислушаются даже скептики. Не исключено, что недавние соперники захотят встать на вашу сторону. День подходит для самостоятельной работы, требующей фантазии и творческого подхода. Однообразные рутинные дела быстро заставляют вас скучать, настроение портится. Зато там, где нужно придумывать что-то новое, вам нет равных.
Весы
Не стоит торопиться. Начало дня может принести какие-то неприятности и мелкие недоразумения, которые испортят настроение Весам, привыкшим быстро добиваться своего. Не все ваши идеи можно реализовать сразу; лучше подождать благоприятного момента. Вторая половина дня проходит легче и приятнее. В это время у вас многое получается хорошо. Могут сбываться самые смелые желания. Особенно заметно влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений. Тут возможны большие перемены к лучшему; вам стоит проявить инициативу.
Скорпион
Лучше ничего не откладывать надолго. Первая половина дня благоприятна, в это время у вас многое получается хорошо. Стоит взяться за дела, которые вы долго откладывали; вы справитесь с ними быстро. Вероятны какие-то приятные разговоры. Некоторые Скорпионы смогут пообщаться с людьми, о которых много думали в последнее время. Вторая половина дня больше подходит для отдыха и размышлений, чем для каких-то решительных действий. Захочется отвлечься от рутины. Тут кстати будут небольшие поездки. В дорогу стоит отправляться вместе с друзьями.
Стрелец
Благоприятный день для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, можете найти и новых союзников, и настоящих друзей. Многим нравятся ваши идеи, даже очень смелые и необычные. Не исключено, что помочь вам в осуществлении задуманного захотят влиятельные особы. Первая половина дня посвящена делам. Решать приходится не только свои, но и чужие проблемы; справляетесь вы с этим отлично. Позже появится возможность отдохнуть и развлечься, пообщаться с давними знакомыми. Не исключены романтические сюрпризы.
Козерог
Начало дня требует осторожности в делах. Не всегда с тем, что вы задумали, можно справиться быстро, порой первое впечатление о ситуации оказывается ложным. У вас есть время для того, чтобы во всем разобраться, понять, как лучше действовать. Советоваться стоит только с теми, кому вы по-настоящему доверяете. Легко и приятно проходит вторая половина дня. Вероятны удачные совпадения, какие-то неожиданные события, которые вас обрадуют. Встреча со старым другом поднимает настроение. Не исключено, что появятся новые планы, которые захочется немедленно осуществить.
Водолей
Вы не теряете спокойствия, что бы ни происходило. Именно это позволяет добиться успеха в делах, отлично справиться с тем, что прежде никак не удавалось. Ваш подход к решению проблем многим нравится. Не исключено, что сегодня у вас появятся новые союзники, в том числе весьма влиятельные. Возможны интересные предложения, касающиеся работы. День подходит для обсуждения важных вопросов. Вы находите способ доказать свою правоту, никого не обидев. Неожиданно легко решаются какие-то домашние проблемы, и часто дело тут именно в вашем умении сглаживать острые углы.
Рыбы
Благоприятный день для встреч в неформальной обстановке. Рядом с вами многие чувствуют себя легко и непринужденно, это часто способствует взаимопониманию. Отношения, которые прежде носили исключительно деловой характер, становятся менее официальными, почти приятельскими. Не исключено и начало романтической истории. День подходит для того, чтобы взяться за что-то новое, а вот завершить старые масштабные проекты сейчас едва ли удастся. Подождите немного: вы обязательно добьетесь нужного результата чуть позже.