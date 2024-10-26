ВИДЕО В трейлере голливудского сериала «Агентство» можно увидеть Таллинн

Этой осенью в Таллинне и Ида-Вирумаа проходили съемки голливудского сериала «Агенство» (The Agency). Жители Эстонии с интересом наблюдали за работой американских киношников. Не удивительно, что сейчас, когда вышел первый трейлер сериала, мы все стараемся найти на кадрах знакомые пейзажи.