Этой осенью в Таллинне и Ида-Вирумаа проходили съемки голливудского сериала «Агенство» (The Agency). Жители Эстонии с интересом наблюдали за работой американских киношников. Не удивительно, что сейчас, когда вышел первый трейлер сериала, мы все стараемся найти на кадрах знакомые пейзажи.
ВИДЕО ⟩ В трейлере голливудского сериала «Агентство» можно увидеть Таллинн
В коротком ролике можно увидеть несколько эстонских локаций, включая, Лаагна-теэ в Ласнамяэ.
Продюсерами выступают Джордж Клуни и Грант Хеслов, главную роль исполнит Майкл Фассбендер, также в сериале снимается Ричард Гир.
Напомним, компания Münchhausen Productions OÜ в сентябре проводила в Таллинне и Ида-Вирумаа киносъемки голливудского сериала «Агенство». Это шпионский триллер, который рассказывает об отделе, занимающемся подготовкой и управлением агентами глубокого прикрытия. Эти агенты на протяжении многих лет живут под чужими именами, выполняя долгосрочные миссии с целью выявления и вербовки источников разведывательной информации.
Смотрите, как проходили съемки сериала «Агенство» в Ласнамяэ!