«Она стояла у доски и писала. Я резко встал и выстрелил в нее», - описал произошедшее Вахур, первый эстонский школьный стрелок, передает «Pealtnägija».
Десять лет со дня школьной стрельбы в Эстонии. Вахур, убивший учительницу: было стыдно, что другие могут, а я нет
На этой неделе исполняется 10 лет со дня первой школьной стрельбы в Эстонии, когда 27 октября 2014 года 15-летний подросток застрелил учительницу немецкого языка во время шестого урока в школе в Вильянди. Стрелявший был учеником 9 класса той же школы, во время убийства в помещении класса кроме учительницы находились еще четыре человека. Школьник стрелял из принадлежавшего отцу зарегистрированного оружия, которое до этого находилось в домашнем запертом оружейном сейфе.
Судебный процесс по делу о стрельбе в школе, потрясший всю Эстонию, был закрытым, поскольку в то время его участники были несовершеннолетними. Теперь, когда молодые люди достигли совершеннолетия, суд разрешил передаче «Pealtnägija» получить доступ к материалам дела и раскрыть его обстоятельства.