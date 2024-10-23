В США, в штате Огайо, в магазине обуви произошла странная кража, с подобным не сталкивались даже опытные полицейские. Размер убытков огромен, но мотивы воров остаются глубоко непонятными владельцу магазина.
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Cтранная кража в обувном магазине: с подобным не сталкивались даже опытные полицейские
Инцидент произошел в Огайо, в Цинциннати, в ночь на 8 октября. Когда владелец магазина Нантер Эмиг прибыл на место происшествия, он обнаружил на полу склада около сотни открытых коробок от обуви.
Его удивило то, что из коробок забрали ботинки и кроссовки только для правой ноги. Большинство украденной обуви были брендов Jordan и Nike. Кроме обуви, преступники забрали оставленную в магазине одежду и личные вещи сотрудников.