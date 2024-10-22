«У него есть желание вернуть долги»: стройподрядчик погряз в долгах, но работы не лишится

Глава волости Ляэне-Харью Яаанус Саат считает, что если человек совершил ошибку, ему нужно дать второй шанс. Хотя факт, выявленный в передаче Kuuuurija, что Таури Олеск, занимающий должность начальника административного отдела волостной управы, должен многим субподрядчикам, был шокирующим даже для главы волости, трудовые отношения с Олеском сохранятся.