Важно не витать в облаках и не строить иллюзий. Смотрите на вещи реально. Не всегда стоит доверять первому впечатлению; любую поступающую информацию лучше проверять. Относитесь к делам серьезно, так у вас будет гораздо больше шансов достичь поставленных целей, избежав при этом досадных ошибок, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 20 ОКТЯБРЯ ⟩ Овнам не надо торопиться, а Водолеи смогут найти общий язык со всеми
Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Сегодня не все готовы сказать, что думают, поделиться своими переживаниями. Между тем, откровенный разговор мог бы многое прояснить. Вторая половина дня для него вполне подходит.
Овен
Не надо торопиться. Это не самый простой день, но все же подходящий для важных дел. Вы во многом добьетесь успеха, если не станете рассчитывать на безусловную поддержку окружающих, помощь давних союзников. Полагайтесь на собственные силы. Сегодня вы способны в одиночку сделать то, что прежде казалось почти невозможным. Радует общение с друзьями и другими людьми, близкими вам по духу, разделяющими ваши интересы. На этот день можно запланировать что-то, связанное с вашим давним хобби, например, посещение лекции или семинара. Вы не только узнаете много полезного, но и получите массу позитивных эмоций.
Телец
Действуйте. Сегодня у вас многое получается хорошо, поэтому не стоит терять время напрасно. Легко будет найти союзников. Ваши идеи, даже самые смелые, часто приходятся по душе окружающим. Люди, которые прежде отвечали на ваши предложения отказом, понимают, что делали это зря, и стремятся наладить отношения. Будет шанс раньше других узнать что-то важное. Однако новости поступают из ненадежного источника, поэтому не поленитесь все проверить и уточнить. Вторая половина дня обещает приятные встречи, неожиданные визиты старых друзей.
Близнецы на завтра
Начало дня будет особенно интересным, ярким и вдохновляющим. Это подходящее время для встреч: вы отлично ладите с людьми, многим нравитесь. Легко будет достичь каких-то профессиональных договоренностей; вряд ли позже они будут пересматриваться. Интересно, что и планы, возникшие в данный период, удастся реализовать практически в первозданном виде. Вторая половина дня подходит для того, чтобы вернуться к делам, которые вы начали давным-давно и долго откладывали. Все трудности, прежде ставившие вас в тупик, вы преодолеваете быстро.
Рак
Вы энергичны и решительны, не отступаете перед трудностями, стараетесь добиться своего, как бы ни складывались обстоятельства. Это дает шанс справиться с каким-то сложным делом, добиться отличного результата там, где это прежде не удавалось. Хотя порой приходится отвлекаться от важных задач, чтобы решить какие-то текущие вопросы, вы не допускаете ошибок. Очень кстати оказывается привычка обращать внимание на мелочи. Первая половина дня подходит для самостоятельных действий, вторая же будет благоприятной для работы в команде, поиска единомышленников и союзников. Все, что важно для вас и ваших близких, лучше обсуждать вечером.
Лев
Вы отлично справляетесь со сложными делами, потому что уделяете внимание деталям, стараетесь не совершать даже мелких ошибок. Удается ничего не упустить из виду. Из всего, что замечаете, вы делаете правильные выводы. Это восхищает окружающих и вызывает у них уважение. Не исключено, что с вами захотят познакомиться поближе люди, от которых многое зависит. Во всем, что касается личных отношений, вы можете положиться на интуицию; она не подведет. Возможно, сегодня вам удастся разобраться в каких-то неоднозначных ситуациях прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе.
Дева
Подходящий день для того, чтобы разобраться с многочисленными мелкими делами, которые давно требовали внимания. Сейчас у вас хорошо получается то, что раньше никак не удавалось. Это касается не только самостоятельных действий, но и участия в каких-то совместных проектах. Вы быстро договариваетесь с людьми, они хорошо понимают вас, делают все, что нужно. Близкие чаще обычного обращаются к вам за советами и даже иногда к ним прислушиваются. Ваш опыт помогает многим. Вторая половина дня подходит для того, чтобы обсуждать важные семейные дела. Удастся найти решение, которое понравится всем.
Весы
Не спешите, не принимайте важных решений, не обдумав их как следует. Это неплохой день, однако не такой простой, как вам, возможно, хотелось бы. Нужно время, чтобы разобраться в ситуации, понять, как лучше поступить. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела и не всегда делают это с благими намерениями. Будьте готовы защищать свои интересы. День хорошо подходит для того, чтобы вернуться к каким-то старым планам. Сейчас вы поймете, что в них нужно изменить, чтобы задуманное стало возможным. Часто помогают давние знакомые.
Скорпион на завтра
День приносит немало волнений и переживаний. Даже самым спокойным представителям знака сегодня едва ли удастся сохранить самообладание. Но как бы сильны ни были эмоции, они не мешают вам заниматься делами, решать вопросы, требующие внимания. Вы не спешите там, где в этом нет необходимости, но и не откладываете ничего надолго. Можно решать вопросы, связанные с финансами, имуществом. Тут вам помогает интуиция. Прислушивайтесь к ее подсказкам, и никто не сможет ввести вас в заблуждение. Там, где дело касается личных отношений, лучше не торопиться. Вам нужно время, чтобы все обдумать.
Стрелец
Отличный день для того, чтобы обсуждать и решать финансовые вопросы. Там, где дело касается денег, вы мгновенно принимаете верные решения. Не нужно тратить много времени, чтобы разобраться в ситуации, вы сразу понимаете, что к чему. Едва ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, сбить с толку. Влияние позитивных тенденций заметно и в других сферах жизни. Личные отношения – одна из них. Вы не только хорошо ладите с людьми, которые вам дороги, но и понимаете, о чем они втайне мечтают и чего опасаются.
Козерог
Не торопитесь и не рискуйте. Это не тот день, когда стоит многое ставить на карту, чтобы немедленно достичь цели. Подождите немного, вскоре сложатся более благоприятные обстоятельства. Пока же можно обдумать планы, решить, чем вы займетесь в первую очередь, а на чем сосредоточитесь позже. Возможны хорошие новости издалека. Не исключено, что старые знакомые сделают какие-то интересные предложения. Тут можно без долгих раздумий ответить согласием. Возможны странные совпадения, благодаря которым завяжутся приятные знакомства.
Водолей
День отлично подходит для решения проблем. Вы понимаете, как нужно действовать, чтобы все трудности как можно быстрее остались позади. Придется потратить какое-то время на исправление чужих ошибок, но это не вызовет у вас раздражения. Вы снисходительны к слабостям окружающих, это помогает сгладить многие острые углы. Удается спокойно и конструктивно обсудить важные вопросы, в том числе такие, из-за которых прежде возникали разногласия. Сейчас вы способны найти общий язык даже с теми, с кем раньше никогда не ладили.
Рыбы
Не торопитесь. Этот день определенно не из тех, когда можно принимать решения на ходу, говорить и делать все, что приходит в голову. Очевидные ответы на возникающие вопросы не всегда верны. Нужно время, чтобы во всем разобраться, и оно у вас есть. День отлично подходит для общения, встреч с давними друзьями, обсуждения дел, которые интересны всем. Не исключено, что приятные разговоры натолкнут вас на какие-то интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Вечер подходит для романтического свидания, дает шанс что-то изменить к лучшему в отношениях с любимым человеком.