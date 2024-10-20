ГОРОСКОП НА 20 ОКТЯБРЯ Овнам не надо торопиться, а Водолеи смогут найти общий язык со всеми

Стрелец

Отличный день для того, чтобы обсуждать и решать финансовые вопросы. Там, где дело касается денег, вы мгновенно принимаете верные решения. Не нужно тратить много времени, чтобы разобраться в ситуации, вы сразу понимаете, что к чему. Едва ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, сбить с толку. Влияние позитивных тенденций заметно и в других сферах жизни. Личные отношения – одна из них. Вы не только хорошо ладите с людьми, которые вам дороги, но и понимаете, о чем они втайне мечтают и чего опасаются.

Козерог

Не торопитесь и не рискуйте. Это не тот день, когда стоит многое ставить на карту, чтобы немедленно достичь цели. Подождите немного, вскоре сложатся более благоприятные обстоятельства. Пока же можно обдумать планы, решить, чем вы займетесь в первую очередь, а на чем сосредоточитесь позже. Возможны хорошие новости издалека. Не исключено, что старые знакомые сделают какие-то интересные предложения. Тут можно без долгих раздумий ответить согласием. Возможны странные совпадения, благодаря которым завяжутся приятные знакомства.

Водолей

День отлично подходит для решения проблем. Вы понимаете, как нужно действовать, чтобы все трудности как можно быстрее остались позади. Придется потратить какое-то время на исправление чужих ошибок, но это не вызовет у вас раздражения. Вы снисходительны к слабостям окружающих, это помогает сгладить многие острые углы. Удается спокойно и конструктивно обсудить важные вопросы, в том числе такие, из-за которых прежде возникали разногласия. Сейчас вы способны найти общий язык даже с теми, с кем раньше никогда не ладили.

Рыбы

Не торопитесь. Этот день определенно не из тех, когда можно принимать решения на ходу, говорить и делать все, что приходит в голову. Очевидные ответы на возникающие вопросы не всегда верны. Нужно время, чтобы во всем разобраться, и оно у вас есть. День отлично подходит для общения, встреч с давними друзьями, обсуждения дел, которые интересны всем. Не исключено, что приятные разговоры натолкнут вас на какие-то интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Вечер подходит для романтического свидания, дает шанс что-то изменить к лучшему в отношениях с любимым человеком.