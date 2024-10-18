Олени отменяются: теперь до деревни Санта-Клауса можно доехать на автобусе

Компания Flixbus запустила новый автобусный маршрут, связывающий Таллинн с Рованиеми.

12 октября немецкий лоукост-перевозчик Flixbus открыл новый маршрут, соединяющий Рованиеми и Краков. Маршрут проходит через Ригу - это делает возможным отправиться на автобусе в дом Санты или бывшую столицу Польши из Латвии. В поездку включена паромная переправа через Финский залив, передает MixNews.

12 октября немецкая бюджетная автобусная компания Flixbus открыла маршрут Рованиеми-Краков. Линия, соединяющая дом Санты и бывшую столицу Польши, проходит через Таллинн и Пярну, поэтому теперь в эти места можно добраться на автобусе и из Эстонии. Доехать можно и, к примеру, до аэропорта Вантаа. Автобусная поездка также включает в себя паромную переправу через Финский залив.

В субботу, 16 ноября 16-часовая поездка в одну сторону до Рованиеми будет стоить 53,99 евро, до аэропорта Вантаа - 29,99 евро, а почти 23-часовая поездка в Краков обойдется в 46,99 евро.