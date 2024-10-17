Встречайтесь с друзьями, общайтесь, говорите о разном, обсуждайте то, из-за чего прежде было много споров. Это день, когда может прозвучать много важных слов, пусть и не все они сразу будут оценены правильно. Люди, которые раньше не ладили, обижали друг друга, ссорились из-за любой мелочи, могут найти общий язык и положить конец разногласиям, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 17 ОКТЯБРЯ ⟩ Близнецам надо положиться на интуицию, а Скорпионам – не говорить лишнего
Договориться о совместных действиях сегодня будет нетрудно. Старайтесь не переутомляться. Даже самым энергичным сегодня не помешает небольшая пауза в делах. Отдохните, и ваше настроение заметно улучшится.
Овен
Творите, изобретайте, придумывайте новое. Сегодня все это у вас получается отлично. В делах, которые требуются фантазии и изобретательности, вы быстро добиваетесь успеха. Даже самые смелые ваши идеи получают поддержку. Энтузиазм, с которым вы беретесь за решение любых задач, заражает всех вокруг. Этот день хорошо подходит для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Неважно, были ли вы знакомы раньше или увидитесь впервые: произвести нужное впечатление будет нетрудно. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.
Телец
Действуйте. Сегодня стоит заняться тем, до чего долго не доходили руки. С такими делами можно справиться быстро благодаря удачному стечению обстоятельств. За прошедшие несколько дней вы многое узнали, и сейчас эта информация оказывается полезной. Удачно решаются финансовые вопросы, день подходит для покупок и заключения сделок. Появляется много новых идей. К их реализации вы приступите несколько позже. Сейчас же можно все как следует обдумать, понять, как именно вы добьетесь своих целей. Полезно будет обратиться за советом к давним знакомым.
Близнецы
Полагайтесь на интуицию. Сегодня ее подсказки особенно своевременны и точны, именно благодаря им вы сможете сделать то, что давно задумали. Вы не только добиваетесь собственных целей, но и помогаете тем, кто оказался в сложной ситуации. Это не остается незамеченным. Люди, прежде упрекавшие вас в эгоизме, изменят свое мнение. День подходит для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Вторая половина дня подходит для домашних дел: они не кажутся скучными и утомительными, вы быстро со всем справляетесь.
Рак
Не теряйте времени. Этот день отлично подходит для того, чтобы перейти от размышлений и планирования к конкретным действиям, осуществить то, что было задумано раньше. Вы быстро принимаете верные решения, легко меняете планы, если в этом возникает необходимость. Многие импровизации и смелые эксперименты окажутся удачными. Вы отлично ладите с людьми, часто с полуслова понимаете даже тех, кого видите впервые. Будет возможность помириться с человеком, с которым вы были в ссоре. Подходит день и для того, чтобы восстановить какие-то деловые связи: повод для этого найдется.
Лев
День размышлений. Можно по-новому взглянуть на события недавнего прошлого, понять, почему все сложилось так, а не иначе. Разобравшись, в чем были правы, а в чем ошибались, вы определитесь с планами на будущее. Будет шанс исправить какие-то старые промахи, и вы им наверняка воспользуетесь. Не всегда просто найти общий язык с окружающими, но даже в моменты разногласий вы сохраняете самообладание и дружелюбный настрой, не горячитесь, стараетесь сгладить острые углы. Люди это ценят и относятся к вам все лучше.
Дева
Говорите о важном. Этот день подходит для обсуждения серьезных вопросов, в том числе таких, из-за которых прежде возникало немало споров. Сейчас вам удается о многом говорить спокойно, без лишних эмоций; именно это и помогает найти решение, которое понравится всем. То, что вы узнали сегодня, позже вам еще не раз пригодится. Не переоценивайте свои силы. Их много, но отдых иногда необходим даже вам. Поэтому лучше отложить особенно утомительные дела, заниматься тем, что вас интересует и вдохновляет.
Весы
Не переживайте из-за пустяков в начале дня. Какие-то неприятности сегодня могут возникнуть, но серьезными они не будут. Возможны напряженные моменты в общении с близкими, однако конфликтов не возникнет: вы найдете способ сгладить острые углы, сохранить хорошие отношения. Во второй половине дня усилится влияние позитивных тенденций, вы настраиваетесь на позитивный лад. Появляются новые планы и интересные дела, которые не захочется поручать никому другому. Вечер отлично подходит для встречи с любимым человеком, радует романтическими сюрпризами.
Скорпион
Старайтесь не говорить лишнего. Необдуманные замечания, слова, сказанные сгоряча, могут испортить день не только вам. Сейчас лучше не делиться идеями со всеми подряд, не обсуждать далеко идущие планы с людьми, которые во всем находят недостатки и безжалостно на них указывают. Проводите время с теми, кто вас понимает и поддерживает. Можно завершить дела, над которыми вы трудились в начале недели. Возможно, вы обратите внимание на то, чего прежде не замечали, и вовремя устраните все недочеты. Вторая половина дня благоприятна для покупок.
Стрелец
Подходящий день для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, завершить то, что было начато раньше. Удается справиться с тем, что прежде не получалось, найти ответы на вопросы, ставившие в тупик. Вы не тратите время напрасно, поэтому успеваете многое. Возможны хорошие новости, касающиеся лично вас или кого-то из самых близких вам людей. Вы активно участвуете в семейных делах, охотно помогаете родственникам, не остаетесь в стороне, если видите, что кто-то столкнулся с проблемами. Во многом благодаря этому отношения заметно меняются к лучшему.
Козерог
Насыщенный день. Едва ли у вас получится сосредоточиться на чем-то одном. Все время появляются новые дела и задачи, ради которых приходится отвлекаться от уже начатого. Хотя приходится думать о нескольких вещах сразу, вам удается ничего не забыть и не перепутать, все сделать вовремя. Есть повод гордиться собой! Будет много веселых моментов, близкие наверняка поднимут вам настроение. Это отличный день для домашнего праздника, дружеской вечеринки: все отлично проведут время. Вечер – отличное время для свидания.
Водолей
Отличный день для новых начинаний. Вы можете взяться за дело, о котором прежде много размышляли, или за то, что только сегодня пришло вам в голову. Звезды на вашей стороне, так что шансы добиться успеха в любом случае велики. Полезным оказывается опыт, полученный раньше, но ничуть не менее важной оказывается и интуиция, подсказывающая, как лучше действовать. Хорошо проходят и запланированные встречи, и совершенно неожиданные. Есть шанс познакомиться с человеком, о котором вы прежде много слышали. Нетрудно будет найти общий язык, подружиться.
Рыбы
Меняйте жизнь к лучшему. Сегодня вам многое удается. Особенно благоприятные обстоятельства складываются, когда вы занимаетесь тем, что важно не только для вас, но и для окружающих. Самое время восстанавливать справедливость, помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации, приводить мир в порядок. Вы правильно оцениваете свои силы, делаете то, что от вас зависит (а это не так уж и мало!) и стараетесь не переживать из-за всего остального. День хорошо подходит для важных встреч и серьезных разговоров. Даже если вы очень волнуетесь, получается быстро найти нужные слова, заинтересовать собеседника, быстро завоевать его доверие.