ГОРОСКОП НА 17 ОКТЯБРЯ Близнецам надо положиться на интуицию, а Скорпионам – не говорить лишнего

Договориться о совместных действиях сегодня будет нетрудно. Старайтесь не переутомляться. Даже самым энергичным сегодня не помешает небольшая пауза в делах. Отдохните, и ваше настроение заметно улучшится.

Овен

Творите, изобретайте, придумывайте новое. Сегодня все это у вас получается отлично. В делах, которые требуются фантазии и изобретательности, вы быстро добиваетесь успеха. Даже самые смелые ваши идеи получают поддержку. Энтузиазм, с которым вы беретесь за решение любых задач, заражает всех вокруг. Этот день хорошо подходит для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Неважно, были ли вы знакомы раньше или увидитесь впервые: произвести нужное впечатление будет нетрудно. Вероятны приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Телец

Действуйте. Сегодня стоит заняться тем, до чего долго не доходили руки. С такими делами можно справиться быстро благодаря удачному стечению обстоятельств. За прошедшие несколько дней вы многое узнали, и сейчас эта информация оказывается полезной. Удачно решаются финансовые вопросы, день подходит для покупок и заключения сделок. Появляется много новых идей. К их реализации вы приступите несколько позже. Сейчас же можно все как следует обдумать, понять, как именно вы добьетесь своих целей. Полезно будет обратиться за советом к давним знакомым.

Близнецы