ГОРОСКОП НА 15 ОКТЯБРЯ Близнецам нужно сохранять спокойствие, а Весам – пора завить о себе

Стрелец

Сегодня вы особенно сильно нравитесь окружающим и особенно умело пользуетесь этим, хоть и не всегда сознательно. Именно обаяние помогает вам заручиться поддержкой влиятельных людей, найти союзников, которые не просто поддержат вас в трудный момент, но и возьмут на себя решение львиной доли ваших проблем. При этом вы не злоупотребляете чужой добротой, и это тоже производит хорошее впечатление. Те, кто прежде недооценивал вас, сомневался в ваших талантах, понимают, что вы способны на многое, начинают относиться к вам с большим интересом и уважением.

Козерог

Стоит поторопиться. Сегодня у вас есть шанс сделать много полезного и для себя, и для других, но тратить время напрасно никак нельзя. Поэтому лучше избегать пустых разговоров и держаться подальше от любителей долго спорить обо всем подряд. Полезно будет составить список дел и хвалить себя за каждую решенную задачу: сегодня это особенно вдохновляет. Не будьте слишком доверчивы. Вы склонны выдавать желаемое за действительное, и это чувствуют люди, намерения которых отнюдь не благородны. Насторожитесь, если кто-то слишком настойчиво предлагает вам золотые горы.

Водолей

День отличных идей. Особенно приятно, что над ними не нужно долго раздумывать, можно сразу воплотить все в жизнь. Поскольку ваши планы нравятся не только вам, многие предлагают помощь в их осуществлении. Не отказывайтесь, союзники вам не помешают. Подходит день и для решения финансовых вопросов. Тут вы отлично справляетесь сами, поскольку правильно оцениваете ситуацию и не строите иллюзий. Вероятны какие-то приятные домашние события, хорошие новости, касающиеся близких. Не исключены незапланированные поездки. Они подарят массу позитивных эмоций.

Рыбы

Не тревожьтесь по пустякам в первой половине дня. Что-то может идти не так, как хотелось бы, но это точно не повод переживать и волноваться. Все проблемы решаются быстро, часто от вас не требуется никаких усилий. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, открывается все больше новых возможностей. Вероятны удачные совпадения. Иногда они помогают вам найти кратчайший путь к важной цели. Вторая половина дня проходит исключительно плодотворно. Чем бы вы ни занимались в это время, добиться нужного результата удается быстро. Вы с радостью помогаете всем, кто в этом нуждается.