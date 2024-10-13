ГОРОСКОП НА 13 ОКТЯБРЯ Львам пора действовать решительно, а Стрельцам нужно говорить прямо

Стрелец

Говорите прямо, тогда вас поймут правильно. День категорически не подходит для того, чтобы маскировать неприятную правду намеками или надеяться на то, что люди сами поймут, что вы имеете в виду. Удивительно, но сейчас к вам прислушиваются даже те, кого интересует только собственная точка зрения. Это очень помогает в делах. Можно решать финансовые вопросы. Тут вы не строите иллюзий. Это позволяет избежать напрасных расходов, неудачных вложений. И запланированные, и спонтанные покупки оказываются удачными.

Козерог

Чем больше вы интересуетесь тем, что происходит вокруг, тем больше полезного можете сделать и для себя, и для других. Порой приходится исправлять чужие ошибки. Нельзя сказать, что вы беретесь за это с большим энтузиазмом, но справляетесь просто отлично. Удачно решаются рабочие вопросы, о которых было много разговоров в течение последних недель. Можно говорить о важном: окружающие понимают вас правильно и во многом поддерживают. Близкие радуют хорошими новостями, неожиданными предложениями и приятными сюрпризами.

Водолей

Вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться полезным, быстро учитесь, хорошо справляетесь с новыми делами. День благоприятен для работы, требующей творческого подхода и фантазии. Вы на многое смотрите не так, как другие, и часто помогает в решении сложных вопросов. Утомляют привычные однообразные занятия. Хочется чего-то необычного, захватывающего. Полезно будет сменить обстановку: новые впечатления вдохновляют, к тому же в пути могут завязаться полезные знакомства. Вечер подходит для встречи с друзьями.

Рыбы

Вы внимательны к окружающим, замечаете многие важные детали, легко догадываетесь о чужих секретах. Ваша проницательность изумляет окружающих; некоторые могут всерьез поверить в то, что вы читаете их мысли. Понимая, что на вашу доверчивость рассчитывать не стоит, сомнительные личности держатся от вас подальше. Хорошо проходят деловые переговоры. Вам быстро удается найти верный тон, убедить всех в своей правоте. С близкими вы тоже отлично ладите, но тут требуется чуть больше терпения. Иногда простые вещи приходится объяснять дважды. Хорошо, что это не вызывает у вас раздражения.