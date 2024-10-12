ГОРОСКОП НА 12 ОКТЯБРЯ Споры и обсуждение планов сегодня ни к чему

Козерог

День, когда можно не торопиться. Не нужно принимать решения в спешке или менять планы на ходу, есть время и обдумать все, и посоветоваться с людьми, которым вы доверяете. Возможны неожиданные визиты. В гости приходят именно те, кого вы рады видеть. Причем приходят с хорошими новостями и интересными предложениями. Удачно проходят деловые переговоры. Вы производите хорошее впечатление на новых знакомых, а о своих идеях рассказываете так, что к ним никто не остается равнодушным. Не исключено, что именно сегодня вам предложат работу, о которой вы давно мечтали.

Водолей

Будет возможность укрепить деловые связи, найти новых союзников. Помните, что не обязательно решать все проблемы самостоятельно. Люди, к которым вы сегодня обратитесь за помощью, вам наверняка не откажут. Возможны необычные предложения. Если их делают давние друзья, можно соглашаться без долгих раздумий. В других случаях лучше не торопиться с ответом, собрать побольше информации. Привычные дела сегодня даются легко, не кажутся особенно утомительными или скучными. Разобравшись с тем, до чего долго не доходили руки, вы сразу почувствуете себя увереннее и свободнее.

Рыбы

Отличный день для работы. Даже с самыми сложными задачами вы справляетесь быстро: помогает интуиция. У вас появляются идеи, которые вряд ли кому-то еще могли бы прийти в голову. Окружающие наблюдают за вами с восхищением. Самым впечатлительным покажется, что вы просто творите чудеса с утра до вечера. Впрочем, это не так уж далеко от истины. С людьми вы ладите неплохо, хотя позволяете себе и язвительные замечания, и довольно резкую критику. Все дело в вашем обаянии: сегодня оно так сильно, что сердиться на вас просто невозможно. Вот никто и не сердится!