ГОРОСКОП НА 11 ОКТЯБРЯ Близнецы обойдутся без споров, а Львам не стоит доверять всем подряд

Стрелец

День сложится особенно удачно у тех, кто не станет решать все задачи в одиночку, а найдет союзников. Вы со многими легко поладите, заинтересуете своими идеями тех, кто прежде ко всем планам, кроме собственных, относился критически. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, позже могут принять романтический или дружеский характер. Едва ли будет легко сосредоточиться на чем-то одном. Часто придется отвлекаться, и тут вы легко можете что-то забыть или перепутать. К счастью, все ошибки удастся вовремя заметить и исправить. Вечер принесет отличные новости.

Козерог

День пройдет удачно и плодотворно, если вы не станете никуда торопиться. Не стоит принимать в спешке важные решения, да и то, что кажется мелочью, не лишним будет еще раз обдумать. Возможно, вы заметите то, на что прежде не обращали внимания. Информация, полученная из нового источника, окажется неожиданно полезной. Удачно сложатся поездки. Неважно, отправитесь ли вы в дорогу в одиночестве или возьмете кого-то с собой за компанию. Вторая половина дня принесет хорошие новости, касающиеся очень дорогого вам человека.

Водолей

Не ищите простых решений. Даже вопросы, которые кажутся очень простыми, стоит обдумать как следует; только так вы найдете действительно верные ответы. К интуиции стоит прислушаться, а вот советы со стороны едва ли будут особенно полезными. К сожалению, люди часто могут давать их, не подумав. День лучше подойдет для привычных занятий, чем для каких-то совершенно новых дел. Вам будет гораздо проще действовать по инструкции, нежели придумывать что-то новое и искать собственный путь к цели. Единственная сфера, где точно стоит импровизировать и ко всему подходить творчески, – это личные отношения.

Рыбы

События будут развиваться стремительно. Скорее всего, вам придется спешить. Неожиданно появятся новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Успеть нужно будет абсолютно все. У вас это обязательно получится, и это очень удивит окружающих. Удачно решатся юридические вопросы. Если вы обратитесь в государственные организации, то быстро оформите документы. Вероятны необычные встречи. Сегодня вы будете особенно интересны людям, которые смотрят на жизнь совсем не так, как ваши старые знакомые. Поэтому возможно начало каких-то удивительных отношений. Они будут вдохновлять вас.