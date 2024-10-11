Многого добьются те, кто не переживает из-за мелочей и старается в любых обстоятельствах сохранять оптимизм. День может преподнести какие-то трудности, но в целом сложится неплохо. Важно не сдаваться раньше времени, не отступать перед первой же преградой. Люди, привыкшие быстро добиваться своего, могут быть разочарованы, а вот у целеустремленных и терпеливых не будет причин жаловаться на жизнь, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 11 ОКТЯБРЯ ⟩ Близнецы обойдутся без споров, а Львам не стоит доверять всем подряд
Первая половина дня будет благоприятной для общения. В это время найдут общий язык даже те, кто прежде не ладил. Многие непростые вопросы удастся обсудить конструктивно. Позже наступит период, подходящий для творчества и любых дел, позволяющих дать волю фантазии.
Овен
Интересный день, радующий неожиданными событиями. Будет возможность взяться за что-то новое. Такое дело сразу увлечет вас, отвлекаться не захочется. Хорошо пройдут деловые переговоры. К вашему мнению обязательно прислушаются даже те, кто прежде им мало интересовался. В первой половине дня стоит проявлять инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Ваши идеи всем понравятся, смелые планы обязательно будут одобрены. Позже наступит подходящее время для покупок и сделок. Во всем, что касается денег, ваша интуиция будет необыкновенно острой.
Телец
Трудно будет не поддаться искушению в первой половине дня. Это время, когда даже самые осторожные представители знака захотят пойти на риск, многое поставить на карту ради исполнения мимолетного желания. Не теряйте головы! Взвешенные решение помогут достичь цели, добиться именно того, что для вас действительно важно. Вторая половина недели будет больше подходящей для размышлений, чем для решительных действий. Кто-то может даже возмутиться тем, что вы витаете в облаках и мечтаете, а не занимаетесь чем-то полезным. Не обижайтесь: со стороны не всегда видно, что вы думаете об очень важных вещах.
Близнецы
Начало дня будет более подходящим для самостоятельных действий, чем для объединения с кем бы то ни было. Вам не нужны ни долгие объяснения, ни споры о том, как лучше поступить: вы и сами все прекрасно знаете. Опыт часто помогает быстро разобраться в неоднозначных ситуациях, избежать ошибок, которые могли бы принести немало неприятностей. Позже наступит благоприятное время для общения. Вы сможете помириться с теми, с кем были в ссоре, восстановить какие-то старые связи – деловые или личные. Романтические свидания и дружеские встречи оставят самое приятное впечатление.
Рак
Благодаря фантазии и умению творчески подойти к любому делу вы блестяще справитесь со сложными задачами. Удастся решить важные рабочие вопросы, заручиться поддержкой руководства или других влиятельных людей. В личных отношениях едва ли возникнут серьезные проблемы: вы отлично ладите с близкими, понимаете их с полуслова. Ваше обаяние едва ли кого-то оставит равнодушным. Будет много желающих познакомиться поближе, подружиться. Интуиция обязательно подскажет, кому можно доверять, а с кем можно держаться настороже.
Лев
Не стоит доверять всем подряд. Сегодня вы будете склонны выдавать желаемое за действительное, и этим могут воспользоваться не самые честные люди. Откровенничать стоит только с самыми близкими, а далеко идущие планы лучше вообще ни с кем не обсуждать, пока вы не обдумаете их как следует. Появится много интересных идей. Многие захочется воплотить в жизнь немедленно. Но прежде чем браться за дело, стоит все как следует обдумать. Не все ваши замыслы так удачны, как кажется поначалу. От некоторых лучше отказаться – по крайней мере, пока.
Дева
День будет насыщенным и интересным. Вы вряд ли захотите довольствоваться малым, и это здорово, ведь будет шанс достичь действительно важных целей. Интуиция поможет правильно выбрать союзников. Благодаря ее подсказкам вы сразу поймете, на кого можно положиться, а кто совсем не заслуживает доверия. Хорошо принимать гостей, устраивать какие-то домашние мероприятия, праздники для близких. Вы постараетесь порадовать тех, кто вам дорог, и это наверняка пойдет на пользу отношениям. Вечер обещает романтические сюрпризы влюбленным представителям знака.
Весы
День отлично подойдет для заключения сделок и решения финансовых вопросов. Возможно, вы придумаете, как увеличить свои доходы, избежав при этом сверхурочной работы и дополнительных обязанностей. Что-то интересное могут предложить люди, приехавшие издалека. Вы не станете торопиться с ответом, и правильно сделаете: это поможет добиться более выгодных условий. Близкие порадуют хорошими новостями. Дома возможны какие-то приятные события, сами по себе незначительные, но дарящие много ярких эмоций. Любимый человек найдет способ поднять вам настроение.
Скорпион
Начало дня будет беспокойным и даже напряженным. Придется заниматься несколькими делами сразу. Окружающим чаще, чем обычно, могут требоваться ваши помощь и советы. Не исключено, что придется изменить собственные планы, чтобы поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. О таких поступках вам наверняка не придется жалеть. Вторая половина дня пройдет гораздо спокойнее. Она будет благоприятной для общения. Вы со многими найдете общий язык, поладите даже с теми, с кем прежде спорили по любому пустяку. Возможно начало необычной и захватывающей романтической истории.
Стрелец
День сложится особенно удачно у тех, кто не станет решать все задачи в одиночку, а найдет союзников. Вы со многими легко поладите, заинтересуете своими идеями тех, кто прежде ко всем планам, кроме собственных, относился критически. Отношения, которые сегодня начнутся как деловые, позже могут принять романтический или дружеский характер. Едва ли будет легко сосредоточиться на чем-то одном. Часто придется отвлекаться, и тут вы легко можете что-то забыть или перепутать. К счастью, все ошибки удастся вовремя заметить и исправить. Вечер принесет отличные новости.
Козерог
День пройдет удачно и плодотворно, если вы не станете никуда торопиться. Не стоит принимать в спешке важные решения, да и то, что кажется мелочью, не лишним будет еще раз обдумать. Возможно, вы заметите то, на что прежде не обращали внимания. Информация, полученная из нового источника, окажется неожиданно полезной. Удачно сложатся поездки. Неважно, отправитесь ли вы в дорогу в одиночестве или возьмете кого-то с собой за компанию. Вторая половина дня принесет хорошие новости, касающиеся очень дорогого вам человека.
Водолей
Не ищите простых решений. Даже вопросы, которые кажутся очень простыми, стоит обдумать как следует; только так вы найдете действительно верные ответы. К интуиции стоит прислушаться, а вот советы со стороны едва ли будут особенно полезными. К сожалению, люди часто могут давать их, не подумав. День лучше подойдет для привычных занятий, чем для каких-то совершенно новых дел. Вам будет гораздо проще действовать по инструкции, нежели придумывать что-то новое и искать собственный путь к цели. Единственная сфера, где точно стоит импровизировать и ко всему подходить творчески, – это личные отношения.
Рыбы
События будут развиваться стремительно. Скорее всего, вам придется спешить. Неожиданно появятся новые дела, задачи, требующие немедленного решения. Успеть нужно будет абсолютно все. У вас это обязательно получится, и это очень удивит окружающих. Удачно решатся юридические вопросы. Если вы обратитесь в государственные организации, то быстро оформите документы. Вероятны необычные встречи. Сегодня вы будете особенно интересны людям, которые смотрят на жизнь совсем не так, как ваши старые знакомые. Поэтому возможно начало каких-то удивительных отношений. Они будут вдохновлять вас.