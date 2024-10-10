Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, ввели в кому

А сегодня утром стало известно, что 89-летнего актера ввели в медикаментозную кому. Состояние Василия Ливанова продолжает ухудшаться.

«Врачи надеются, что в коме организм сможет восстановиться и обойдется без отека мозга. У Василия Борисовича скопилась жидкость в головном мозге, орган недостаточно снабжается кислородом. Также последние исследования показали уверенные признаки онкологии», - рассказал источник.

Напомним, актер попал в больницу 29 сентября. Ливанов жаловался на одышку, сильную слабость, проблемы с речью. Медики диагностировали повторный инсульт. Ходили слухи, что Василия Ливанова прооперировали, и во время хирургического вмешательства у него остановилось сердце, однако родственники актера не подтвердили эту информацию.

Отметим, актер заявлял, что очень гордится своим президентом Владимиром Путиным и поддерживает войну в Украине.