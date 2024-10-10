ГОРОСКОП НА 10 ОКТЯБРЯ Овны смогут помириться с близкими, а Рыбы будут очень наблюдательны

Вторую половину дня можно посвятить решению каких-то практических вопросов, скучным, но полезным делам, а также всему, до чего прежде не доходили руки. Тем, кто правильно расставит приоритеты и не станет отвлекаться, удастся успеть очень многое.

Овен

У вас будет шанс и найти новых друзей, и помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Окружающие простят вам какие-то мелкие промахи, необдуманные слова. Даже если возникнут какие-то разногласия, они не приведут ни к обидам, ни к горячим спорам. Если вам потребуется помощь, вы получите ее без труда. Могут отнять немало времени домашние дела. Вас порадует возможность украсить свое жилище или что-то изменить в нем. Можно покупать мебель, бытовую технику. Вы наверняка выберете вещи, которые долго будут вас радовать.

Телец

День будет насыщенным. Неожиданно появятся новые дела, за которые вы возьметесь с большим энтузиазмом. Будет возможность помочь близкому человеку, оказавшемуся в непростой ситуации. Хотя вокруг могут царить суета и неразбериха, вы сохраните самообладание, не поддадитесь эмоциям и примете верные решения. Вторая половина дня подходит для того, чтобы повидаться с давними знакомыми, постараться восстановить старые связи. Сделать это будет совсем нетрудно. Многие будут рады возможности пообщаться с вами, вместе провести время.

Близнецы