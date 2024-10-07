Онкобольная Кейт Миддлтон планирует публичное появление: когда это произойдет

Принцесса Уэльская отступила от королевских обязанностей после того, как у нее диагностировали рак, однако она постепенно возвращается к публичной жизни.

Супруга принца Уильяма недавно объявила, что закончила химиотерапию после того, как у нее диагностировали неизвестный тип рака в начале 2024 года. Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл считает, что Кэтрин появится на публике в воскресенье памяти, 10 ноября.

Баррел предположил, что принцесса Уэльская появится в Лондоне.

«Я думаю, что вы увидите Кейт возле кенотафа в ноябре, как дань памяти тем, кто погиб во всех конфликтах», - сказал экс-дворецкий.

Баррел добавил: «В течение остального года не так много случаев, кроме дипломатического приема в Букингемском дворце, который является крупнейшим вечером в году для королевской семьи, где используются все комнаты Букингемского дворца и каждый присутствующий дипломат в Лондоне».

Будущая британская королева медленно возвращается к работе и подтвердила, что планирует провести благотворительный ежегодный концерт колядок в Вестминстерском аббатстве.