Начало дня может быть беспокойным: в это время вероятны досадные недоразумения и мелкие неприятности, неудачные совпадения. Но беспокоиться не стоит, потому что вскоре ситуация изменится к лучшему, откроются новые возможности и появятся поводы для радости, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 8 ОКТЯБРЯ ⟩ Близнецам трудно сосредоточиться на делах, а Весам надо быть готовым к неожиданностям
Важные деловые переговоры пройдут удачно, если вы подготовитесь к ним как следует, не станете полагаться на везение и умение импровизировать. Со временем усилится влияние позитивных тенденций. События второй половины дня наверняка вас порадуют. В данный период возможны приятные встречи и интересные знакомства.
Овен
Вы многого добьетесь, если не станете напрасно тратить время, откладывать дела на потом. Лучше начинать день с решения самых сложных задач: вы отлично с этим справитесь. Удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. Возможно, они помогут вам в реализации каких-то необычных идей. Вторая половина дня порадует удачным совпадением или приятным сюрпризом. Возможны подарки и денежные поступления из неожиданных источников. Будет шанс сделать удачные покупки. Вечер подходит для романтического свидания, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Телец
День приносит немало неожиданных событий. Не исключено, что вам придется изменить свои планы, заняться совсем не тем, чем вы рассчитывали. Однако тревожиться не стоит. Обстоятельства складываются благоприятным для вас образом, принятые решения оказываются верными. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы, учебы или бизнеса. Не спешите с покупками. Есть риск потратить значительную сумму на ненужную вещь или приобрести не то, что хотелось бы. В остальном день благоприятен. Особенно заметным будет влияние позитивных тенденций в сфере личных отношений.
Близнецы
Может быть трудно сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. День принесет немало искушений и соблазнов, и противостоять им порой будет очень трудно. Хорошо, если рядом будут люди, которые помогут вам удержаться от опрометчивых поступков, вовремя напомнят об обещаниях, которые вы дали раньше. Возможно, сегодня вы захотите изменить планы: появятся новые идеи, захочется осуществить их немедленно. Вечер обещает приятные знакомства. Вероятны встречи с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего.
Рак
В начале дня вам придется потрудиться. Нужно будет решить несколько проблем сразу, разобраться с накопившимися делами, найти ответы на сложные вопросы. Вы отлично со всем справитесь, хотя это и потребует усилий. Опыт, полученный в данный период, наверняка пригодится вам позже. Вторая половина дня порадует. Это время будет подходящим для серьезных разговоров. Возможно, вы услышите нечто важное, узнаете то, что повлияет на ваши планы, подскажет, куда двигаться дальше. Вероятны романтические сюрпризы, знаки внимания, которым вы будете рады.
Лев
Вы сможете найти общий язык с теми, с кем прежде не ладили, договориться о совместных действиях с недавними соперниками. Идеи, которыми вы поделитесь, многим понравятся. Не исключено, что вам предложат поддержку влиятельные люди. Важные для вас профессиональные вопросы решатся самым удачным образом. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в личных отношениях. Вы найдете способ порадовать и вдохновить близких, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Возможны встречи со старыми друзьями. Вы отлично проведете время.
Дева
Вы сможете реализовать то, что задумали давным-давно, воплотить в жизнь какую-то смелую идею. Интуиция подскажет вам, как лучше действовать, к кому обратиться за поддержкой. А вот советы знакомых едва ли будут полезными: сегодня люди могут давать их, совершенно не разобравшись в ситуации. Приятно будет повидаться со старыми друзьями. Они наверняка предложат что-то интересное, охотно поддержат любую вашу инициативу. Не разочарует и романтическое свидание. Вы найдете способ приятно удивить любимого человека.
Весы
Будьте готовы к неожиданностям, сегодня их может быть много. Это один их тех дней, когда действовать по плану трудно. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Вы с этим отлично справитесь. Интуиция подскажет, как лучше действовать. Сегодня стоит прислушиваться к ней особенно внимательно. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Найдутся интересные темы для разговора, вы узнаете что-то полезное или получите ответ на вопрос, тревоживший вас.
Скорпион
Придется поторопиться. Могут появиться срочные дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы справитесь со всеми испытаниями, но на легкие победы рассчитывать на стоит. Если вы не станете тратить время напрасно, то успеете даже больше, чем запланировали. Во многом помогут друзья и проверенные союзники. К ним можно обратиться и за советом. Лучше не спешить с крупными приобретениями: вам потребуется время, чтобы сравнить несколько вариантов и выбрать лучший. Доверять первому впечатлению не стоит, как и поддаваться на уговоры продавцов.
Стрелец
В первой половине дня будет трудно сохранить спокойствие. Незначительное происшествие может выбить вас из колеи, а мелкие проблемы могут казаться серьезными. Но рядом будут люди, которые помогут вам вновь настроиться на оптимистический лад, перестать волноваться из-за пустяков. Общение с друзьями наверняка порадует, ведь они поделятся интересными идеями, предложат что-то интересное. Вторую половину дня вы проведете очень плодотворно. Удастся справиться с несколькими сложными делами, решить вопросы, которые прежде многих ставили в тупик. То, чему вы научитесь в это время, наверняка пригодится вам позже.
Козерог
Много интересных идей появится в первой половине дня. Возможно, их не удастся реализовать сразу, но чуть позже вы наверняка вернетесь к задуманному. Старайтесь не нарушать старых договоренностей, не разочаровывать тех, кому обещали помощь и поддержку. Так вы сможете избежать многих неприятных моментов, обид и претензий. Старайтесь не переутомляться во второй половине дня. Это время будет больше подходящим для отдыха, чем для какой-то трудной работы. Можно отправиться в небольшую поездку вместе с друзьями: будет интересно, вы получите массу удовольствия.
Водолей
Первая половина дня не принесет серьезных проблем, но поволноваться вам, скорее всего, придется. Нужно будет быстро ориентироваться в ситуации, принимать важные решения. Старайтесь не тратить много времени на споры, не вести долгих обсуждений. Часто проще и эффективнее будет действовать самостоятельно, чем пытаться договориться с кем-то о сотрудничестве и взаимопомощи. Вторая половина дня складывается приятнее и проще. Это время радует неожиданными подарками, приятными знаками внимания. Появится повод для домашнего праздника, который поднимет настроение всем.
Рыбы
Начало дня пройдет довольно беспокойно. В это время вам придется заниматься не только своими, но и чужими делами, исправлять ошибки, допущенные другими. Нельзя сказать, что вы будете этому рады, но и сердиться ни на кого не станете, сохраните хорошее настроение. Окружающим понравится ваш подход, кто-то наверняка предложит помощь и поддержку. Вторая половина дня принесет много новых идей и смелых планов. Их осуществление может оказаться очень выгодным. Будет шанс заключить выгодные сделки, добиться заметного роста доходов. Повезет и в любви: возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение.