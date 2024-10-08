ГОРОСКОП НА 8 ОКТЯБРЯ Близнецам трудно сосредоточиться на делах, а Весам надо быть готовым к неожиданностям

Весы

Будьте готовы к неожиданностям, сегодня их может быть много. Это один их тех дней, когда действовать по плану трудно. Часто приходится импровизировать, принимать решения на ходу. Вы с этим отлично справитесь. Интуиция подскажет, как лучше действовать. Сегодня стоит прислушиваться к ней особенно внимательно. Будет возможность повидаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Найдутся интересные темы для разговора, вы узнаете что-то полезное или получите ответ на вопрос, тревоживший вас.

Скорпион

Придется поторопиться. Могут появиться срочные дела, задачи, требующие немедленного решения. Вы справитесь со всеми испытаниями, но на легкие победы рассчитывать на стоит. Если вы не станете тратить время напрасно, то успеете даже больше, чем запланировали. Во многом помогут друзья и проверенные союзники. К ним можно обратиться и за советом. Лучше не спешить с крупными приобретениями: вам потребуется время, чтобы сравнить несколько вариантов и выбрать лучший. Доверять первому впечатлению не стоит, как и поддаваться на уговоры продавцов.

Стрелец