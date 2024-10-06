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ГАЛЕРЕЯ Смотрите, что творилось на Таллиннском международном фестивале конного спорта в субботу

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В эти выходные на Unibet Arena проходит Таллиннский международный фестиваль конного спорта (Tallinn International Horse Show). В дополнение к конкуру и выездке в субботу вечером зажег дуэт электронной музыки Púr Múdd.

В эти выходные на Unibet Arenа проходит Таллиннский международный фестиваль конного спорта (Tallinn International Horse Show), который дарит эстонским зрителям самый высокий уровень соревнований за последние годы и лучшую развлекательную программу.

Помимо эстонцев, это мероприятие горячо любят и иностранцы. Помимо зрелищ, вы сможете приобрести конное снаряжение и насладиться ужином в ресторане.

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