В конце сентября консультант и тренер по образу жизни Уильям Николас Абрахам пришел в квартиру известного американского блогера. Он больше не вышел оттуда живым, и создатель контента, развлекавший более восьми миллионов поклонников, обвиняется в убийстве. Однако не все уверены, что жертва была абсолютно невинна.