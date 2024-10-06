В конце сентября консультант и тренер по образу жизни Уильям Николас Абрахам пришел в квартиру известного американского блогера. Он больше не вышел оттуда живым, и создатель контента, развлекавший более восьми миллионов поклонников, обвиняется в убийстве. Однако не все уверены, что жертва была абсолютно невинна.
Блогер Террион Томас известен миллионам как Mr. Prada, и за годы 20-летний молодой человек набрал около 4,5 миллиона подписчиков.
Томас в основном делал юмористические видео о семейных и любовных драмах, но в начале этого года его посты приобрели странный оттенок, сообщает knewz.com.