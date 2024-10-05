ГАЛЕРЕЯ Известный эстонский певец отпраздновал свой день рождения в пабе

«Этот год был для меня самым безумным и запутанным, начиная с инсульта и заканчивая сменой певицы. Столько ударов, падений, неудач, разочарований и возмущений в людях, а иногда и в самом себе», - рассказал Elu24 Кердо Мёльдер, отметивший свой день рождения.