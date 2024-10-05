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ГАЛЕРЕЯ Известный эстонский певец отпраздновал свой день рождения в пабе

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Кердо Мёльдер, солисту группы Respekt, 4 октября исполнилось 42 года. Он отметил этот знаменательный день концертом в таллиннском пабе Buffalo! Посмотрите в галерее Elu24, кто пришел на вечеринку!

«Этот год был для меня самым безумным и запутанным, начиная с инсульта и заканчивая сменой певицы. Столько ударов, падений, неудач, разочарований и возмущений в людях, а иногда и в самом себе», - рассказал Elu24 Кердо Мёльдер, отметивший свой день рождения.

«В свой день рождения я всегда желаю только одного - любви!» - отметил он.

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