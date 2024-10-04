Принц Уильям раскрыл личную причину, по которой он пропустил Олимпиаду-2024 в Париже

42-летний принц Уильям отсутствовал на трибунах главного спортивного мероприятия, а его тети, принцесса Анна и герцогиня Эдинбургская Софи, были единственными представителями британской королевской семьи, приехавшими во французскую столицу на Игры-2024.

В разговоре с британскими олимпийцами Адамом Пити и Томом Дином, а также паралимпийцами Мэйси Саммер-Ньютон и Луизой Фиддес во время посещения общественного бассейна Бертли в Тайн-энд-Уире Том спросил принца: «Удалось ли вам выбраться в Париж?»

Уильям, глядя на Адама Пити, у которого во время игр был положительный результат теста на коронавирус, ответил: «Нет, я очень хотел приехать, но должен сказать, что после информации о Covid я решил: поскольку моя жена проходила химиотерапию, я не хочу рисковать и приносить болезнь домой. Адам очень любезно напомнил мне, что быть осторожным все еще актуально! Но мы смотрели все его соревнования. Мы были прикованы к нему каждый день».

Супруг Кейт Миддлтон также добавил: «Мы с Кэтрин оба обожаем плавание. Джордж любит подводное плавание. Ему было десять лет, мы взяли его с собой и ему это очень понравилось. Это просто познакомило его с миром воды».