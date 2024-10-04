Кейт Миддлтон выразила благодарность принцу Уильяму за его поддержку

Принцесса Уэльская сильно полагалась на свою семью и друзей, когда проходила химиотерапию.

Принц Уильям расчистил свой график официальных визитов и встреч, чтобы быть рядом с возлюбленной на начальных этапах ее выздоровления. Будущий король Великобритании временно отказался от своих королевских обязанностей, чтобы ухаживать за Кейт и тремя их детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Недавно многодетная мама объявила о возвращении к королевским обязанностям и окончании курса химиотерапии. Принц Уильям поддержал свою жену и ее возвращение к работе после того, как она ранее сделала редкий комментарий из десяти слов о своем муже, демонстрируя его непоколебимую поддержку.

В июне 2022 года во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II Уильям и Кейт вместе со своими двумя старшими детьми, Джорджем и Шарлоттой, посетили Кардифф. Будущая королева тогда пообщалась с толпой.

Когда она пожимала руки, одна женщина сказала ей, что однажды она станет великой принцессой Уэльской. Кейт ответила: «Это очень любезно с вашей стороны. Я в надежных руках», показывая на Уильяма.

Этот титул Кейт получила после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года. Король Карл ІІІ заявил, что будет придерживаться королевской традиции, назвав своего наследника Уильяма принцем Уэльским. Ранее женский титул носила покойная принцесса Диана, мама Уильяма.