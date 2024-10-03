ФОТО Больше никакой бритвы: принц Уильям закрепил свой новый имидж

На снимках он в парадной форме проводит награждение в Виндзорском замке. В другой публикации он вместе с Кейт Миддлтон позирует вместе с семьей 16-летней девушки-фотографа Лиз Хаттон. Подросток больна раком, а врачи дают ей максимум три года жизни. Принц Уильям пригласил ее поснимать церемонию в Виндзоре.

Как видно на кадрах, растительность на лице будущего короля стала гуще и обрела определенные контуры, которые, судя по всем, он будет поддерживать в дальнейшем.

Впервые небритый принц показался публике в видеообращении по случаю напутствия олимпийской сборной в августе, и с тех пор его больше не видели без щетины.

Новый имидж наследника престола уже оценили его поклонники.

«Уильям такой красивый с бородой!», «Ого, какая борода! Кажется, моя подростковая влюбленность в Уильяма снова вспыхнула!», «Борода? Да! Тройное да!», «Он выглядит горячо с этой бородой!», «Абсолютно шикарно! Борода выглядит просто великолепно», – пишут они под фотографиями принца.