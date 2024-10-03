Известный эстонский стилисит стал жертвой обмана: я всегда думал, что подобные вещи случаются с кем-то другим

По словам Фокина, он забронировал жилье с хорошими отзывами и с множеством фотографий на платформе booking.com. «В комментарии было написано, как легко было заселиться в позднее время, что для нас было важно, так как мы должны были прибыть в два часа ночи», - добавил Фокин.

Однако за несколько дней до прибытия выяснилось, что забронированное им жилье в реальности не существует. «Моя мама бы меня заживо съела», - засмеялся он, рассказывая о том, что все это стало известно, к счастью, перед их прибытием.

Фокин также вспомнил явный признак мошенничества: оплату за жилье нужно было сделать вне платформы Booking. «Они прислали реальный счет, он выглядел как настоящий и был так хорошо составлен», - рассказывает стилист.

«Сейчас об этом говорить довольно стыдно, потому что я всегда думал, что такие вещи случаются с кем-то другим. Конечно, когда мне приходит на почту письмо, что дядя Бенно обещает мне триллион, если я нажму на эту ссылку - это понятно. Мне также звонили из банка, чтобы сообщить, что мне скоро переведут такие суммы, но у меня даже нет счета в этом банке, чтобы они могли перевести деньги... Я рад, что мы уже пережили такие моменты, но многие люди все равно становятся жертвами мошенничества», - делится Женя Фокин.

По его словам, деньги ему еще не вернули. «Мне очень нравится, что служба поддержки Booking была отзывчивой. К счастью, у меня есть скриншоты и сохраненная переписка», - отмечает Фокин. «Конечно, я получил свой урок, и мне будет приятно, если кому-то поможет мой опыт».