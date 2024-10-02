«Это тяжело»: дочь неизлечимо больного Брюса Уиллиса показала фото с отцом

30-летняя Таллула, дочь тяжелобольного голливудского актера Брюса Уиллиса, который борется с лобно-височной деменцией, и актриса Деми Мур, поделилась на своей странице в соцсете тремя снимками.

«Эй, я так люблю этого парня, и испытывать чувства - это тяжело. Но я так благодарна за то, что позволяю им течь сквозь меня сейчас, а не отключаюсь от этого!» - говорится в подписи.

Она добавила, что фотографии были «из архивов вечности», поэтому неясно, когда они были сделаны на самом деле.

Снимки появились всего через несколько дней после того, как его видели довольно уставшим во время редкой прогулки в Брентвуде на прошлой неделе.

Недавно Таллула рассказала, что в 29 лет у нее диагностировали аутизм.

«Многие годы мне ставили неправильный диагноз. Только в 29 лет я узнала свой диагноз, что очень распространено, особенно среди взрослых женщин», - призналась младшая дочь Деми Мур и Брюса. Актриса добавила, что больше всего боролась с сенсорными проблемами, «поэтому она очень чувствительна к миру».

Озвученный диагноз повлиял на ее жизнь: она почувствовала облегчение.

«Я думала, что я очень сломлена. Поэтому узнать, что те элементы меня, которые я считала недугами или неправильными, или просто слишком большими для этого мира, на самом деле в порядке, и для них просто нужно немного больше инструментов, понимаете?» - сказала мисс Уиллис.