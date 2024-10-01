«Дурацкая система с купонами»: жительница Таллинна недовольная мобильным приложением популярного магазина

Наталья решила купить подарок племяннице через мобильное приложение MyStockmann. Она рассчитывала, что сэкономит и средства, и время, поскольку не придется ходить по магазину. Также для новых клиентов действует купон на скидку в 15 процентов. Помимо этого, у нее недавно был день рождения, в честь которого был и купон на 20-процентную скидку.

Но когда она зашла в приложение, поняла, что легко ей точно не будет. «Я увидела, что у них дурацкая система с купонами: после активации они действуют только 15 минут. Но если бы я не заметила это, начала бы искать необходимые товары, а потом оказалось бы, что время действия купона истекло?» - задается вопросом Наталья.