ФОТО Певица Алика Милова отпраздновала выход своей новой песни необычным способом

«Вчера я отпраздновала выход песни «Saame kokku» именно таким образом», - сказал она. Певица Алика Милова поделилась в Instagram фотографией, на которой она ест бургер и картошку фри в машине.

Первый трек певицы дает представление о том, чего ждать от ее короткого альбома, который выйдет в ноябре, сообщает Menu. Песня была написана в сотрудничестве с музыкантом и продюсером Кристьяном Руусом. Лирика, вдохновленная афробитом, написана самой Аликой.