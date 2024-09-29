Многодетная мать и виолончелистка Сильвия Ильвес размышляет о новой пластической операции: «Я не делаю это ради мужчин»

«Это моя многолетняя дилемма», - признается виолончелистка и мать четверых детей Сильвия Ильвес, рассказывая, что планирует в начале года сделать долгожданную пластическую операцию. «В январе сделаем, и держитесь! Я уже сейчас довольна собой, но не представляю, что будет потом...» - предупреждает Ильвес.