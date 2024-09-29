ГОРОСКОП НА 29 СЕНТЯБРЯ У Овнов возможны неожиданные события, а Стрельцы смогут убедить многих в своей правоте

Козерог

День сложится удачно, если вы не станете переживать из-за пустяков, сердиться на окружающих. Миролюбивый настрой и доброжелательность помогают избежать многих проблем, сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги. В работе пригодятся ваши дипломатические таланты. Благодаря им не придется тратить время на долгие споры с коллегами и руководством. Возможны неожиданные визиты, удивительные встречи. Напоминают о себе люди, с которыми вы давно не общались. Не исключено, что вам предложат нечто совершенно необычное и столь же заманчивое.

Водолей

День хорошо подходит для важных дел и обещает успехи в работе. Вы сможете показать, на что способны. Ваши таланты и умения наверняка заинтересуют людей, от которых многое зависит. Не удивляйтесь неожиданным предложениям: их делают те, кто знает, на что вы способны. Возможно, именно с решений, принятых в этот день, начнется новый этап вашей карьеры. Благоприятный день для участия в каких-то делах, важных не только для вас, но и для окружающих. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались непросто.

Рыбы

День будет легким и приятным. Можно заняться делом, которое давно вас интересовало. Во-первых, вряд ли что-то будет отвлекать вас, во-вторых, вы быстро добьетесь первых успехов. Кроме того, новые занятия часто связаны с новыми знакомствами. Будет интересно пообщаться с людьми, совсем не похожими на ваших друзей и коллег. Многие Рыбы учатся на чужом опыте; это помогает им избежать многих ошибок. Благоприятный день для домашних дел. Вы быстро справляетесь с ними, не успеваете ни устать, ни заскучать. Близкие радуют хорошими новостями.