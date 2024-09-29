Утром сохранять спокойствие будет непросто даже тем, кто обычно может похвастаться завидным самообладанием. Вероятны какие-то неожиданные события, странные совпадения, случайности, заставляющие волноваться. Люди, которым нужна поддержка, порой не знают, к кому обратиться за ней. Но рядом есть те, на кого можно положиться. Вторая половина дня складывается гораздо интереснее. Многие проблемы решаются сами собой. Удается найти ответы на вопросы, казавшиеся очень сложными. Радует общение со старыми друзьями и другими близкими людьми, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 29 СЕНТЯБРЯ ⟩ У Овнов возможны неожиданные события, а Стрельцы смогут убедить многих в своей правоте
Овен
Едва ли день сложится так, как вы рассчитывали. Возможны какие-то неожиданные события, новости, которые повлияют на ваши планы. Не исключены перемены в деловой сфере. Многим Овнам придется заняться чем-то совершенно новым, и добиться новых успехов в таком деле будет непросто. Проявите настойчивость. День радует необычными встречами. Будет возможность познакомиться с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Вы многим нравитесь. Вероятно начало дружеских отношений или романтической истории. Будет шанс сделать удачные покупки.
Телец
День начинается очень удачно. Утро приносит и приятные события, и вдохновляющие новости. Хочется немедленно взяться за дела, и вы наверняка добьетесь в них успеха. Даже если на пути возникают трудности, вы не отказываетесь от задуманного, не отступаете. Многие Тельцы добиваются успеха там, где прежде потерпели неудачу. Во второй половине дня стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки помогают быстро достичь цели. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Вы быстро находите подход к разным людям, каждому можете понравиться.
Близнецы
Первая половина дня не подходит для важных дел. Вы не сразу понимаете, как лучше с ними справиться, можете принять какие-то неверные решения. Чаще обычного возникают споры, даже с проверенными союзниками не всегда удается найти общий язык. Но ситуация быстро меняется к лучшему. Во второй половине дня многим вашим начинаниям будет сопутствовать удача. Это отличное время для того, чтобы взяться за что-то новое. Можно проявлять инициативу в личных отношениях. Многие ваши идеи придутся по душе близким.
Рак
Едва ли удастся избежать волнений в первой половине дня. Вы близко к сердцу принимаете даже мелкие неудачи, на многое реагируете слишком остро. К счастью, рядом будут люди, которые поддержат вас, помогут настроиться на позитивный лад. Возможны приятные сюрпризы, вдохновляющие новости. Вторая половина дня будет яркой, интересной и плодотворной. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, быстро добиваетесь в них успеха. Вероятны приятные события в семье. Вы найдете способ порадовать близких, они ответят тем же.
Лев
Благоприятный день. У вас многое получается хорошо, часто удается добиться успеха. Вы настроены решительно, не отступаете перед преградами, не отказываетесь от задуманного, как бы ни складывались обстоятельства. Будет шанс одержать верх над давними соперниками, обезоружить недоброжелателей. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Многие решения, касающиеся финансов или имущества, оказываются удачными. Вторая половина дня радует хорошими новостями, важными и для вас, и для ваших близких.
Дева
Отличный плодотворный день. Вы решительны и настойчивы, можете добиться успеха во многих делах. Удается отлично справиться с решением сложных задач, даже если вам никто не помогает. Вероятны хорошие новости, касающиеся работы. Многие Девы смогут определиться с профессиональными планами на будущее. День подходит для важных встреч. Вы со всеми отлично ладите, находите общий язык даже с теми, кого прежде не понимали. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре, восстановить какие-то старые связи.
Весы
Первая половина дня может быть довольно утомительной, полной хлопот. Вам предстоит многое сделать, причем часто приходится исправлять чужие ошибки и завершать то, что было начато другими. Хотя окружающие переживают и волнуются, вы сохраняете спокойствие, стараетесь не принимать важных решений в спешке. Вторая половина дня принесет хорошие новости. Не исключено, что потребуется изменить планы, и вы будете этому только рады. Друзья поделятся отличными идеями и предложат что-то интересное. Многих Весов сегодня ждут романтические сюрпризы.
Скорпион
Благоприятный день, хорошо подходящий для многих важных дел. Если вам потребуется помощь, вы наверняка ее получите. Легко договориться о совместных действиях. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Не исключено, что недавние соперники поймут: с вами лучше сотрудничать, чем бороться. События этого дня помогут вам принять какие-то важные решения, определиться с планами на будущее. Не исключено, что вы начнете по-иному относиться к тому, чему прежде не придавали значения.
Стрелец
Подходящий день для обсуждения важных вопросов. Вы можете многих убедить в своей правоте, заинтересовать своими идеями даже тех, кто обычно скептически относится ко всему новому. Не исключено, что какие-то смелые планы удастся воплотить в жизнь благодаря поддержке влиятельных людей. Вы отлично справляетесь и с привычными делами, и с совершенно новыми. Хотя день приносит много неожиданностей, вы не отказываетесь от своих планов, стараетесь воплотить в жизнь все, что задумали. И это вам удается! Возможны удачные совпадения. Часто за ними следуют перемены к лучшему в личных отношениях.
Козерог
День сложится удачно, если вы не станете переживать из-за пустяков, сердиться на окружающих. Миролюбивый настрой и доброжелательность помогают избежать многих проблем, сохранить хорошие отношения с людьми, которые вам дороги. В работе пригодятся ваши дипломатические таланты. Благодаря им не придется тратить время на долгие споры с коллегами и руководством. Возможны неожиданные визиты, удивительные встречи. Напоминают о себе люди, с которыми вы давно не общались. Не исключено, что вам предложат нечто совершенно необычное и столь же заманчивое.
Водолей
День хорошо подходит для важных дел и обещает успехи в работе. Вы сможете показать, на что способны. Ваши таланты и умения наверняка заинтересуют людей, от которых многое зависит. Не удивляйтесь неожиданным предложениям: их делают те, кто знает, на что вы способны. Возможно, именно с решений, принятых в этот день, начнется новый этап вашей карьеры. Благоприятный день для участия в каких-то делах, важных не только для вас, но и для окружающих. Все, что вы сегодня делаете для других, вам тоже идет на пользу. Могут заметно измениться к лучшему отношения, которые в последнее время складывались непросто.
Рыбы
День будет легким и приятным. Можно заняться делом, которое давно вас интересовало. Во-первых, вряд ли что-то будет отвлекать вас, во-вторых, вы быстро добьетесь первых успехов. Кроме того, новые занятия часто связаны с новыми знакомствами. Будет интересно пообщаться с людьми, совсем не похожими на ваших друзей и коллег. Многие Рыбы учатся на чужом опыте; это помогает им избежать многих ошибок. Благоприятный день для домашних дел. Вы быстро справляетесь с ними, не успеваете ни устать, ни заскучать. Близкие радуют хорошими новостями.