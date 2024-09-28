В четверг папа римский Франциск посетил Люксембург, где его приветствовали тысячи людей. Эстонец, также присутствовавший на встрече с папой, поделился своими впечатлениями и фотографиями с редакцией. «Этот опыт - быть частью десятков тысяч людей, вышедших на улицы Люксембурга в дождь и ветер, заставил по-другому задуматься о папе, вере, надежде и о том, что происходит в мире», - рассказывает он.
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ФОТО ⟩ Эстонец, который встретил папу римского в Люксембурге: он остановился у кафе, чтобы заказать чашку кофе
Перевод: Елизавета Лынник
26 сентября папа римский Франциск совершил визит в Люксембург. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, тысячи людей собрались на улицах Люксембурга, чтобы поприветствовать Франциска. Последний раз папа римский ступал на землю Люксембурга 39 лет назад, в 1985 году. Эстонцы, живущие и работающие в Люксембурге, не упустили возможность и также вышли на улицы, чтобы поприветствовать папу.