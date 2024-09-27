ГОРОСКОП НА 28 СЕНТЯБРЯ Что-то может пойти не по плану у Дев, а Козерогов ждут перемены к лучшему в сфере финансов

Козерог

Благоприятный день для общения. Вы хорошо ладите даже с теми, кого прежде совсем не понимали. Вряд ли возникнут поводы для разногласий на работе. Самые упрямые люди предпочитают согласиться с вами, а не вести долгие споры. Успешными будут переговоры о сотрудничестве. Близких людей вы понимаете с полуслова, общение с ними дарит массу позитивных эмоций. Вероятны перемены к лучшему в сфере финансов, денежные поступления. Будет шанс заключить удачные сделки или купить вещи, которые вам давно нравились.

Водолей

День обещает успехи в работе и учебе. Вы понимаете, на чем стоит сосредоточиться сейчас, а что лучше отложить на потом. Вы не тратите время напрасно, вовремя доводите начатое до конца. Если вам потребуется помощь, вряд ли в ней кто-то откажет. Вы нравитесь людям, и они рады поддержать вас, оказать какие-то услуги. Первая половина дня подходит для общения и сотрудничества, во второй же захочется побыть наедине с собой, спокойно обдумать какие-то важные вопросы. Это время подходит для того, чтобы разобраться в своих чувствах, определиться с планами на будущее.

Рыбы

Серьезный подход к любому делу позволит добиться успеха и избежать ошибок. Полагайтесь на свои силы, не рассчитывайте на то, что вам повезет и обстоятельства сложатся исключительно удачно. Окружающие могут чаще обычного вмешиваться в ваши дела. Порой это раздражает, но иногда оказывается очень полезным. Постарайтесь совладать с негативными эмоциями, споры вам сейчас ни к чему. Возможны необычные знакомства, встречи, которые запомнятся вам надолго. Интересно будет поговорить с человеком, чей взгляд на многие вещи отличается от вашего. Приятная беседа может стать началом романтической истории.